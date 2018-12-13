Основные итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (на 1 июля 2016 г.)

Всероссийская сельскохозяйственная перепись проводилась в соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2005 года N 108-ФЗ "О Всероссийской сельскохозяйственной переписи" и постановлением Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2013 года N 316 "Об организации Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года" с 1 июля по 15 августа 2016 года, а на отдаленных и труднодоступных территориях, в период с 15 сентября по 15 ноября 2016 года.

Предыдущая Всероссийская сельскохозяйственная перепись была проведена в 2006 году. Итоги переписи 2016 года позволили оценить, как за 10 лет изменилась структура основных сельскохозяйственных производителей и ресурсно-производственного потенциала аграрного сектора.

В соответствии с законодательством Российской Федерации сельскохозяйственной переписи подлежали следующие категории объектов: сельскохозяйственные организации (организации, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства, малые предприятия, включая микропредприятия, подсобные сельскохозяйственные предприятия несельскохозяйственных организаций); крестьянские (фермерские) хозяйства и индивидуальные предприниматели; личные подсобные и другие индивидуальные хозяйства граждан; садоводческие, огороднические и дачные некоммерческие объединения, включая участки граждан, входящих в них.

Особенности сельского хозяйства России, его многоукладность, наличие многочисленных мелких производителей обусловили дифференцированный подход к методам их обследования. В ходе Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года сбор сведений по сельскохозяйственным организациям, крестьянским (фермерским) хозяйствам и индивидуальным предпринимателям, личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан в сельских поселениях осуществлялся методом сплошного опроса; по личным подсобным и другим индивидуальным хозяйствам граждан в городах и поселках городского типа, по некоммерческим объединениям - с применением метода выборочного статистического наблюдения.

Ниже представлены итоги Всероссийской сельскохозяйственной переписи 2016 года (в краткой форме) в целом по Российской Федерации, по ряду основных показателей - в сравнении с итогами предыдущей переписи.

I. Характеристика объектов переписи

По данным Всероссийской сельскохозяйственной переписи в целом по Российской Федерации на 1 июля 2016 года насчитывалось 36,0 тыс. сельскохозяйственных организаций, из них 67% - малые предприятия, среди которых 71% - микропредприятия; 136,7 тыс. крестьянских (фермерских) хозяйств и 38,0 тыс. индивидуальных предпринимателей; 23,5 млн личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан, из них 75% - личные подсобные хозяйства; 75,9 тыс. некоммерческих объединений, включающих около 13 млн участков граждан, из которых почти 90% - садоводческие объединения.

По сравнению с 2006 годом существенно сократилось число сельхозпроизводителей: почти на 40% уменьшилось число сельскохозяйственных организаций, на 46% - крестьянских (фермерских) хозяйств. Четверть из оставшихся сельскохозяйственных организаций и треть крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей не осуществляли сельскохозяйственную деятельность.

Среди личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан доля хозяйств, не производивших сельскохозяйственную продукцию, также велика - 20%. В ходе переписи было выявлено увеличение хозяйств с заброшенными земельными участками с 1,6 млн (7%) в 2006 году до 2,6 млн (11%) в 2016 году.

За 10 лет доля некоммерческих объединений, не осуществлявших сельскохозяйственную деятельность, увеличилась с 7 до 11%.

На фоне сокращения числа товарных сельхозпроизводителей увеличился средний размер организаций (хозяйств):

По сравнению с 2006 годом в наибольшей степени возросли средние размеры земли у фермерских хозяйств и индивидуальных предпринимателей (в 2,6 раза).

Также, в каждой категории сельскохозяйственных производителей существенно увеличилось поголовье сельскохозяйственных животных в среднем на одну организацию. Поголовье свиней в среднем на одну сельскохозяйственную организацию, занимающуюся их разведением, возросло в 11 раз, птицы - в 2 раза. У фермеров поголовье птицы возросло более чем в 6 раз.

По результатам переписи установлено, что основные производственные ресурсы в каждой категории хозяйств все более концентрируются в крупных хозяйствующих единицах.

II. Трудовые ресурсы

Трудовые ресурсы сельскохозяйственных организаций, крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей представлены следующими данными:

Перепись зафиксировала значительное сокращение численности работников у сельскохозяйственных производителей. Численность работников, занятых в сельскохозяйственных организациях, уменьшилась более чем наполовину, в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей - на треть.

Постоянные работники сельскохозяйственных организаций составляли свыше 90%, из них более 60% - мужчины. По возрасту постоянные работники распределились следующим образом: мужчины в возрасте до 30 лет составляли 15%, от 30 до 60 - около 80%, от 60 лет и более - 8%; женщины до 30 лет - 13%, от 30 до 55 лет - 73%, от 55 лет и более - 14%. Высшее образование имели 12% работников, среднее профессиональное - 21%, начальное профессиональное - 23%.

Руководителями сельскохозяйственных организаций в основном являлись мужчины (около 90%). Доля руководителей со стажем работы в сельском хозяйстве более 20 лет составила около 50%. Перепись показала существенно возросший образовательный уровень руководителей организаций. Высшее образование имели 82% руководителей, из них около 50% - высшее сельскохозяйственное.

Среди руководителей сельскохозяйственных организаций 39% - в возрасте от 30 до 50 лет, около половины - от 50 лет и старше.

Главами крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальными предпринимателями также в основном являлись мужчины (80%), среди руководителей этих хозяйств около 40% - со стажем работы в сельском хозяйстве более 20 лет. Более трети глав имели высшее образование, из них 15% - сельскохозяйственное.

По результатам переписи были получены данные о распределении личных подсобных и других индивидуальных хозяйств граждан по числу лиц, занятых выполнением сельскохозяйственных работ. Личные подсобные хозяйства представляют собой, как правило, мелкие хозяйства, в которых занято сельскохозяйственными работами в основном не более 2 человек (72%). Доля хозяйств с численностью работников более 5 человек составила 3%.

III. Земельные ресурсы и их использование

По итогам переписи 2016 года земельная площадь в хозяйствах всех категорий за 10 лет сократилась на 23% и составила 348 млн га. При этом площадь сельскохозяйственных угодий за это время уменьшилась на 14%, а фактически используемая площадь увеличилась с 76% до 88%.





В структуре сельскохозяйственных угодий всех категорий хозяйств наибольший удельный вес занимала пашня (66%). На пастбища приходилось 19%, на сенокосы и залежь - по 7%, на многолетние насаждения - 0,5%. При этом площади пастбищ, сенокосов и залежь по сравнению с предыдущей переписью уменьшились практически на четверть.

По результатам переписи получена информация о структуре использования земельной площади в хозяйствах населения. В личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан посевы сельскохозяйственных культур занимали 18%, сенокосы и пастбища - 41%, постройки, сооружения и дорожки - 5%, газоны и декоративные насаждения, пары, многолетние насаждения - по 2 %, 30% земельной площади не использовалось.

В некоммерческих объединениях граждан из общей земельной площади участка посевами сельскохозяйственных культур было занято 34%, газонами и декоративными насаждениями - 22%, многолетними насаждениями, постройками, сооружениями и дорожками - по 18%, неиспользованная площадь составляла 9%.

IV. Посевные площади сельскохозяйственных культур

В ходе переписи получены данные о посевных площадях по широкому перечню сельскохозяйственных культур и их структуре:

Общая посевная площадь сельскохозяйственных культур в хозяйствах всех категорий за 10 лет возросла почти на 6% и составила 79 млн. га.

В хозяйствах всех категорий в наибольшей степени за десятилетний период увеличились посевы технических культур (на 54%). На 8,5% выросли также посевы зерновых и зернобобовых культур. Посевные площади картофеля, овощных, бахчевых и кормовых культур, наоборот, снизились. Наиболее существенно (почти на треть) уменьшились посадки картофеля.

Посевы зерновых и технических культур сосредоточены в сельскохозяйственных организациях, крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей; посевы картофеля, овощных и бахчевых культур - в личных подсобных и других индивидуальных хозяйствах граждан.

Группировка сельскохозяйственных организаций по размеру общей посевной площади показывает высокую концентрацию посевных площадей в крупных сельскохозяйственных организациях. Более 75% всей посевной площади было сосредоточено в 24% сельхозорганизаций, средний размер посевов в которых составлял около 8 тыс. гектаров.

Группировка сельскохозяйственных организаций по размеру общей посевной площади под урожай 2016 года





Аналогичная тенденция расслоения хозяйств по их размерам наблюдается в крестьянских (фермерских) хозяйствах и у индивидуальных предпринимателей, а также в личных подсобных хозяйствах.

V. Поголовье сельскохозяйственных животных

В результате переписи получена подробная информация о поголовье сельскохозяйственных животных по видам.

За прошедшее десятилетие в животноводстве в хозяйствах всех категорий в наибольшей степени возросло поголовье птицы (на 42%). В 4 раза увеличилось поголовье индейки, в 3,6 раза - поголовье цесарок, в 3 раза - поголовье перепелок и фазанов. Поголовье свиней возросло более чем на треть за счет роста их поголовья в сельскохозяйственных организациях. Поголовье овец и коз выросло на 21%. Поголовье крупного рогатого скота сократилось на 18%. Вместе с тем численность крупного рогатого скота мясных пород за 10 лет возросла в 4 раза.

Данные группировок по поголовью основных видов скота и птицы подтверждают усиление дифференциации сельскохозяйственных производителей и концентрацию поголовья у крупных хозяйствующих субъектов.

Доля крупных сельскохозяйственных организаций, имевших свыше 3 тыс. голов крупного рогатого скота (4%) в общем поголовье, составила 31%. А организации с небольшим поголовьем скота - до 300 голов (таких в стране почти половина) имели лишь 6% общего поголовья крупного рогатого скота.

Группировка сельскохозяйственных организаций по поголовью крупного рогатого скота







Полная информация по России в целом, в разрезе федеральных округов и субъектов Российской Федерации опубликована в официальных изданиях Росстата с итогами переписи в 8 томах (11 книг). Итоги также размещены на официальном интернет-портале Росстата www.gks.ru. Территориальными органами Росстата итоги переписи получены в разрезе муниципальных образований и размещены на соответствующих официальных интернет-сайтах.

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