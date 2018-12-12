Обновленный плацкарт совершит первый рейс в январе

В следующем году по российским железным дорогам помимо новых плацкартов начнут курсировать и обновленные электрички, заявил глава РЖД Олег Белозеров на итоговом заседании правления госкомпании.

Кроме "Ласточек" и традиционных электричек в 2019 году запланирован ввод рельсового автобуса РА-3 "Метровагонмаша". Он может развивать скорость до 120 км/ч, в его составе от двух до шести вагонов. Садиться в него можно как с высокой, так и с нижней платформы. В вагонах есть информационные табло, климат-контроль, биотуалеты. Как рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, эксплуатация рельсового автобуса обойдется дешевле одного-двух вагонов с тепловозом.

Техзадание на такой автобус согласовывалось всеми пригородными компаниями, которые представили свои варианты обслуживания "малодеятельных" участков, обслуживаемых тепловозами. В феврале первые два вагона рельсового автобуса завод передаст на испытания.

В рамках обновления парка вагонов дальнего следования РЖД идет по двум направлениям. Во время капитального ремонта старых плацкартных вагонов будет проведено обновление их салонов. Его прототип можно посмотреть в зале ожидания на московском Казанском вокзале и оставить свой отзыв.

По итогам замечаний пассажиров в конце этого года или в январе будет изготовлена следующая версия вагона, после пробной эксплуатации будут окончательно определены параметры модернизации. Однако, по словам Пегова, РЖД будут вынуждены искать баланс между ее ценой и стоимостью проезда, так как тарифы для плацкарта регулируются (то есть сдерживаются) государством.

Новые вагоны будут иметь разную начинку в зависимости от того, какой маршрут они обслуживают

По совсем новым плацкартным вагонам готовится долгосрочный контракт с Тверским машиностроительным заводом, окончательное решение будет принято с учетом эксплуатации модернизированного вагона. Производство новых вагонов начнется во второй половине 2019 года. В любом случае в новой версии плацкарта будут климат-контроль, розетки, Wi-Fi, биотуалеты, сейфы, отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, зоны отдыха для детей. Но салон будет отличаться от модернизированного плацкарта, сказал Пегов.

Новые вагоны будут иметь различия в зависимости от длины маршрута, по которым они ходят. В вагоне "Одна ночь в пути" больше внимания будет отдано индивидуальному пространству, ориентированному на пассажиров с небольшим багажом, которым даже не нужно есть, а требуется зарядить гаджет, поспать, умыться и выйти из поезда.

Второй тип - для поездок на дальнее расстояние, когда хочется и поесть, и пройтись.

Параллельно с запуском новых вагонов будет сокращаться время в пути следования. Впрочем, иногда нужно сокращать не время в пути, а делать более удобным время отправления и прибытия, пояснил Пегов.