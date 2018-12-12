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11.12.2018 19:38
Рубрика: Экономика

Целый вагон удовольствий

Обновленный плацкарт совершит первый рейс в январе
Текст: Татьяна Шадрина
Российская газета - Федеральный выпуск №7742 (279)
В следующем году по российским железным дорогам помимо новых плацкартов начнут курсировать и обновленные электрички, заявил глава РЖД Олег Белозеров на итоговом заседании правления госкомпании.

Кроме "Ласточек" и традиционных электричек в 2019 году запланирован ввод рельсового автобуса РА-3 "Метровагонмаша". Он может развивать скорость до 120 км/ч, в его составе от двух до шести вагонов. Садиться в него можно как с высокой, так и с нижней платформы. В вагонах есть информационные табло, климат-контроль, биотуалеты. Как рассказал заместитель генерального директора РЖД Дмитрий Пегов, эксплуатация рельсового автобуса обойдется дешевле одного-двух вагонов с тепловозом.

Фото: Reuters
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Техзадание на такой автобус согласовывалось всеми пригородными компаниями, которые представили свои варианты обслуживания "малодеятельных" участков, обслуживаемых тепловозами. В феврале первые два вагона рельсового автобуса завод передаст на испытания.

В рамках обновления парка вагонов дальнего следования РЖД идет по двум направлениям. Во время капитального ремонта старых плацкартных вагонов будет проведено обновление их салонов. Его прототип можно посмотреть в зале ожидания на московском Казанском вокзале и оставить свой отзыв.

По итогам замечаний пассажиров в конце этого года или в январе будет изготовлена следующая версия вагона, после пробной эксплуатации будут окончательно определены параметры модернизации. Однако, по словам Пегова, РЖД будут вынуждены искать баланс между ее ценой и стоимостью проезда, так как тарифы для плацкарта регулируются (то есть сдерживаются) государством.

Новые вагоны будут иметь разную начинку в зависимости от того, какой маршрут они обслуживают

По совсем новым плацкартным вагонам готовится долгосрочный контракт с Тверским машиностроительным заводом, окончательное решение будет принято с учетом эксплуатации модернизированного вагона. Производство новых вагонов начнется во второй половине 2019 года. В любом случае в новой версии плацкарта будут климат-контроль, розетки, Wi-Fi, биотуалеты, сейфы, отсеки для крупногабаритного багажа, регулируемое затемнение окон, душевые кабины, сенсорные экраны, индивидуальные сейфы, зоны отдыха для детей. Но салон будет отличаться от модернизированного плацкарта, сказал Пегов.

Фото: Пресс-служба Крымской железной дороги
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Новые вагоны будут иметь различия в зависимости от длины маршрута, по которым они ходят. В вагоне "Одна ночь в пути" больше внимания будет отдано индивидуальному пространству, ориентированному на пассажиров с небольшим багажом, которым даже не нужно есть, а требуется зарядить гаджет, поспать, умыться и выйти из поезда.

Второй тип - для поездок на дальнее расстояние, когда хочется и поесть, и пройтись.

Параллельно с запуском новых вагонов будет сокращаться время в пути следования. Впрочем, иногда нужно сокращать не время в пути, а делать более удобным время отправления и прибытия, пояснил Пегов.

Экономика Транспорт Железные дороги Компании Транспорт ОАО "Российские железные дороги"
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