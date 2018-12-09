Новый плацкартный вагон запустят в опытную эксплуатацию в декабре

Новый плацкартный вагон можно будет увидеть в декабре на Казанском вокзале. В опытном образце посетители смогут посидеть, полежать и оставить свой отзыв. Только после анализа мнений пассажиров начнется серийное производство таких вагонов.

Изготовленный вагон до конца года будут эксплуатировать на разных направлениях для того, чтобы доработать и принять окончательное решение о модернизации, пояснил журналистам директор по пассажирским перевозкам РЖД Дмитрий Пегов. Его слова передает РИА Новости.

Сейчас в парке ФПК 18 тысяч вагонов, из них семь тысяч - плацкартные.

Концепт вагона был представлен на выставке "Транспорт России 2018" в Гостином дворе в ноябре. Глава Федеральной пассажирской компании Петр Иванов тогда пообещал предоставить первые билеты в серийный вагон нового типа журналистам.

Постепенно во всех плацкартных вагонах появятся зарядки для телефона, шторы для каждого места, столики на верхних полках. Цена билета в новом вагоне будет не выше стоимости проезда в обычном вагоне, так как цена перевозки в плацкарте регулируется, отметил Иванов.