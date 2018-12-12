Путин вручил госпремии в области правозащиты и благотворительности

Премию в области правозащитной деятельности Владимир Путин вручил председателю Всероссийского общества инвалидов Михаилу Терентьеву. Премию в области благотворительной деятельности получил руководитель фонда помощи тяжелобольным детям "Русфонд" Лев Амбиндер. Президент заявил, что деятельное гражданское общество - это огромная сила, и ее значение для движения страны вперед является решающим.

Торжественная церемония проходила в Екатерининском зале Кремля, а до ее начала общественники за чашкой кофе-чая общались между собой. "Вручение премии становится традицией, и самое главное - общество уже ожидает выбора и признания президентом, властью того вклада, который вносят общественные организации и отдельные люди, неравнодушные к судьбам и правам человека", - заметила Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова в беседе с "РГ".

Омбудсмен стояла в плотном кольце коллег. Дело в том, что на церемонию президент пригласил всех уполномоченных по правам человека в регионах, и для них это была хорошая возможность обсудить последние новости, в том числе предложение включить омбудсменов в систему помилования. Совершенствовать систему нужно, ведь сегодня помилование - это редчайший случай, вздохнула Москалькова.

Приехали на церемонию и региональные уполномоченные по правам ребенка. "Практически все сегодня здесь", - кивнула в беседе в "РГ" Уполномоченный при президенте по правам ребенка Анна Кузнецова. "Важно, когда значение деятельности общественных организаций подчеркивается не только в благодарственных письмах родителей, но и на государственном уровне", - согласна она.

На самой церемонии об исключительной важности подвижничества говорил Владимир Путин. "Деятельное гражданское общество - это огромная сила, и ее значение для уверенного движения России вперед, укрепления Отечества, консолидации нашего народа без преувеличения является решающим", - отметил он.

Президент процитировал Александра Солженицына, который писал: воздух общественных отношений, их чистота - первичнее, чем уровень изобилия, промышленное развитие и даже, по большому счету, государственное устройство.

Своя высокая миссия есть и у этих премий. "Они помогают привлечь большее внимание и властей, и общества в целом, граждан к тем значимым проблемам, решению которых посвящают себя лауреаты", - отметил президент. "Думаю, и для самих лауреатов это не менее - может, и более - важно, чем заслуженные государственные награды сами по себе", - добавил он. Лауреаты в ответном слове это подтвердили.

Правозащитники вступаются за тех, кто сам не может себя защитить, напомнил Михаил Терентьев и пожелал всем успевать делать добрые дела.

Лев Амбиндер признался, что в одиночку не провернул бы ту работу, которую проделал "Русфонд". Жертвователями фонда стали более 6,5 млн граждан России, необходимое лечение получили больше 20 тысяч детей. Он также рассказал о развитии национального регистра доноров костного мозга. "Лечение рака крови нуждается в армии добровольцев, готовых поделиться стволовыми клетками с больными, для которых трансплантация остается единственным шансом на спасение", - рассказал Амбиндер.

Первую в России инновационную лабораторию запустили на базе Казанского федерального университета, в ее базе уже 8,5 тысяч добровольцев. "Мы могли бы до 2024 года создать еще в трех федеральных округах подобные регистры и довести общероссийскую базу до 300 тысяч человек", - предложил Амбиндер.

"Вы делаете общенациональное и даже общечеловеческое дело. За это вам огромное спасибо", - прокомментировал Путин. "Что касается текущих вопросов, я постараюсь быть рядом с вами и помочь в реализации планов", - заверил глава государства.

В частности, он напомнил, что в России 12 миллионов людей с инвалидностью. "И очень важно учитывать, отстаивать их интересы", - напомнил Путин. Россия в этом плане только в начале пути, признал президент, "и еще многое, очень многое нужно будет сделать". И при реализации национальных проектов "мы обязаны думать о людях с ограничениями по здоровью, учитывать их особые потребности", сказал Путин.

Президент также назвал важным проектом создание национального регистра доноров костного мозга. "И здесь, безусловно, нужно объединять усилия государства, общества, благотворительных и некоммерческих организаций. Чтобы все нуждающиеся в таких операциях могли своевременно получить нужную им помощь", - заявил Путин.