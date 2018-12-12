Для завода Mercedes в Подмосковье готовят рабочих пяти специальностей

Шесть современных мастерских и лабораторий создано в колледже "Подмосковье" для подготовки специалистов, которые будут работать на заводе Mercedes-Benz - он достраивается в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, посетив этот колледж с рабочим визитом.

По соглашению с Mercedes-Benz колледж "Подмосковье" готовит работников по пяти специальностям: оператор кузовного цеха, оператор цехов покраски и сборки, электрик и сварщик. Обучение уже прошли 118 человек.

"С приходом Mercedes в Подмосковье стало происходить много важного, в том числе и в профессиональном образовании", - отметил Андрей Воробьев.

Напомним, подмосковный завод Mercedes-Benz начнет работать в первом квартале следующего года. Здесь будут выпускать седаны E-класса и внедорожники GLE, GLC и GLS.