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12.12.2018 17:33
Рубрика: Легковые авто

Для завода Mercedes в Подмосковье готовят рабочих пяти специальностей

Текст: Ирина Рыбникова
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

Шесть современных мастерских и лабораторий создано в колледже "Подмосковье" для подготовки специалистов, которые будут работать на заводе Mercedes-Benz - он достраивается в Солнечногорском районе Московской области. Об этом сообщил губернатор региона Андрей Воробьев, посетив этот колледж с рабочим визитом.

Фото: Пресс-служба Mercedes-Benz.
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По соглашению с Mercedes-Benz колледж "Подмосковье" готовит работников по пяти специальностям: оператор кузовного цеха, оператор цехов покраски и сборки, электрик и сварщик. Обучение уже прошли 118 человек.

"С приходом Mercedes в Подмосковье стало происходить много важного, в том числе и в профессиональном образовании", - отметил Андрей Воробьев.

Напомним, подмосковный завод Mercedes-Benz начнет работать в первом квартале следующего года. Здесь будут выпускать седаны E-класса и внедорожники GLE, GLC и GLS.

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#Mercedes-Benz