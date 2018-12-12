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12.12.2018 15:08
Рубрика: Дороги

Парковка в новогодние каникулы в Москве будет бесплатной

Текст: Светлана Батова
Фото: depositphotos Фото: depositphotos
Фото: depositphotos

Парковка в новогодние каникулы c 31 декабря по 8 января в Москве будет бесплатной, в том числе, и на улицах с повышенной загрузкой, где с 15 декабря отменяется бесплатная стоянка по воскресеньям. Об этом "РГ" сообщили в пресс-службе Администратора московского парковочного пространства.

Фото: depositphotos.com
В городах может появиться бронирование парковок

Напомним, с 15 декабря в Москве изменятся правила парковки. В частности, на загруженных 237 улицах с 08:00 до 21:00 вводится повышенный тариф в 380 рублей в час. На них же по воскресеньям отменяется бесплатный паркинг. На ряде других центральных улиц также несколько поменяются тарифы. Кроме того, бесплатный период, отводимый на оплату стоянки в 15 минут, сокращается до пяти минут.

Правила для льготников и владельцев парковочных разрешений не изменятся.

#дороги