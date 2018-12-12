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12.12.2018 12:27
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Под Владимиром возбудили дело о разбитом мемориале Солженицыну

Текст: Анна Скудаева (Владимир)

Полиция во Владимирской области возбудила дело о вандализме после сообщений об уничтожении мемориальной таблички, установленной в Гусь-Хрустальном в честь 100-летия со дня рождения писателя Александра Солженицына.

Фото: Константин Завражин/ РГ
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Торжественное открытие мемориальной доски, посвященной визиту Нобелевского лауреата Александра Солженицына в Гусь-Хрустальный, состоялось 10 декабря. Как сообщает "Интерфакс", установку доски, изготовленной из закаленного стекла, оплатили спонсоры. Однако уже 11 декабря - в день, когда отмечался столетний юбилей со дня рождения писателя, - новая табличка оказалась разбита вдребезги.

- По факту повреждения мемориальной доски Солженицыну возбуждено уголовное дело о вандализме. Виновные лица пока устанавливаются, - говорится в сообщении.

Власти города Гусь-Хрустальный заявили, что намерены восстановить испорченную доску. В горадминистрации убеждены, что доску, судя по всему, повредили намеренно. Разбить бронированное стекло можно было только кувалдой, и только ударом в то место, где броня может разбиться.

Справка "РГ"

Александр Солженицын родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1956-57 годах он работал школьным учителем в поселке Мезиновский Гусь-Хрустального района. В 2013 году возле школы открыли первый в мире памятник Солженицыну.

Еще один монумент установлен в Вермонте (США). Там Солженицын с семьей жил после изгнания из СССР и лишения его советского гражданства. Поводом для репрессий стал роман Солженицына "Архипелаг ГУЛАГ". В 1970 году Солженицыну присудили Нобелевскую премию по литературе, а в 1990-м он был восстановлен в советском гражданстве и удостоен Государственной премии РСФСР за "Архипелаг ГУЛАГ".

В 2018 году памятник Солженицыну открыли в Москве.

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