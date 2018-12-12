В Москве объявили результаты телевизионного конкурса юных музыкантов

Финальный тур и закрытие XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" проходило в Концертном зале Чайковского. Финалисты выступили с оркестром Московской филармонии под руководством дирижера, члена фортепианного жюри Миши Дамева (Швейцария). Концерт в прямом эфире транслировал телеканал "Россия-Культура".

В финале девять участников исполняли части фортепианных, скрипичных и духовых концертов Гайдна, Моцарта, Сен-Санса, Мендельсона, Чайковского, Бруха, Вебера, Бёме. И уже почти двадцать лет, подводя итоги "Щелкунчика" жюри повторяет мысль, что оценки здесь не так важны, потому что это конкурс юного музыканта с самим собой: это серьезнейшее испытание своей выдержки, воли, а также умение показать профессиональное владение инструментом, талант и любовь к музыке.

В третий финальный тур "Щелкунчика" вышли музыканты из России, Болгарии и Японии. Самый юный - пианист Николай Бирюков, ему 10 лет, а старшей финалистке Софии Мехоношиной (кларнет) - 14.

В номинации "Фортепиано" основная борьба за "золото", "серебро" и "бронзу" велась в исключительно "мужской" команде. Сильнейшим стал 11-летний болгарский пианист Ивайло Василев. Его основной соперник Николай Бирюков получил "бронзу" и поначалу очень расстроился. Но именно он завоевал главную награду - Приз зрительских симпатий. Голосование проводилось в прямом эфире, и лучшего "Щелкунчика"-2018 выбрали телезрители.

В номинации струнных инструментов победила 11-летняя скрипачка из Японии Нацухо Мурата, покорившая всех природным артистизмом и техничностью. Похожая на крошечного сказочного эльфа, она буквально пропускала через себя каждую фразу знаменитого Концерта Мендельсона.

В номинации "Духовые и ударные инструменты" Золотым Щелкунчиком стал 13-летний музыкант из Сибири Иван Пятков, показавший отличное владение одним из самых редких и выразительных духовых музыкальных инструментов - баритоном.

Знаменитый педагог и скрипач Захар Брон, член жюри прокомментировал итоги:

Вы опытный педагог, как сами настраиваете учеников перед конкурсами?

Захар Брон: Нужно думать о музыке и только! В момент выхода на сцену нельзя даже помыслить о том, чтобы кого-то чем-то поразить или "убить". Нужно сделать не больше чем умеешь, но то, что ты действительно умеешь, причем, делать это нужно как следует. Тогда все будет в порядке.

Что вы вкладываете в свое выражение "бескомпромиссный профессионализм", когда судите детей?

Захар Брон: Смысл вкладываю самый что ни на есть прямой. Для того, чтобы ребенок мог потом свой талант реализовывать, - нужно с детства преодолеть самое трудное. А самое трудное - это самоконтроль, "самослышание". Никто специально не играет плохо или неправильно. Когда мы что-то делаем не так, значит, мы просто этого не слышим. Если научишься слышать себя, тогда начинается прогресс.

Чем вас должен зацепить музыкант, чтобы вы сразу определили, - это настоящее искусство?

Захар Брон: Словами очень трудно передать. Тонкое ощущение каждой детали, эмоции, нюанса. Это всегда неожиданно, и никогда не может повториться, если это касается действительно настоящих талантов.

Говорят, вы о скрипке знаете все. Что об этом инструменте скажете юным музыкантам?

Захар Брон: Инструмент - изумительный: он дает возможность реализовать в натуральном виде все человеческие чувства. Но, нужно понимать, что скрипка имеет и слабые стороны, такие как лимит "полифоники", тесситуры, динамики. Все это необходимо научиться понимать и преодолевать, и всегда помнить, что скрипка обладает уникальным качеством звучания человеческого голоса.

Какими ожиданиями живете накануне Конкурса Чайковского?

Захар Брон: Я надеюсь. Конкурс - это всегда ожидание чуда, и если оно случится, - это счастье. Любой конкурс действительно состоялся, если он открыл настоящий талант, а настоящий талант - явление уникальное!

Справка "РГ"

Лауреатами XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" стали:

"Фортепиано": Ивайло Василев, 11 лет (Болгария, София) - I премия; Иван Качкин, 13 лет (Россия, Санкт-Петербург) - II премия; Николай Бирюков, 10 лет (Россия, Москва, Троицк) - III премия;

"Струнные инструменты": Нацухо Мурата, 11 лет, скрипка (Япония, г. Мито) - I премия; Данила Бессонов, 13 лет, скрипка (Россия, Москва) - II премия; Сакура Тоба, 13 лет, виолончель (Япония, г. Токио) - III премия;

"Духовые и ударные инструменты": Иван Пятков, 13 лет, баритон (Россия, с. Михайловка Новосибирская область) - I премия; София Мехоношина 14 лет, кларнет (Россия, Москва) - II премия; Александр Рублёв, 13 лет, труба (Россия, Москва) - III премия.