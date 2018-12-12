В Москве объявили результаты телевизионного конкурса юных музыкантов

Новости

Белорусская курятина вернется на прилавки российских магазинов 16:33
Новая Toyota Supra: опубликована фотография серийной версии 16:33
"Белавиа" планирует в 2019 году перевезти не менее 3,6 млн пассажиров 16:23
В Индии курьера поймали за поеданием еды клиента 16:22
Совфед не поддержит закон о ликвидации унитарных предприятий 16:06
ЛНР передала Киеву 42 заключенных 16:03
В Австрии сирийского "оппозиционера" приговорили к пожизненному сроку 16:02
Volkswagen продавал предсерийные автомобили 16:01
В Германии анонсировали дату новой встречи "нормандской четверки" 15:50
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии 15:50
Новый генпрокурор Нью-Йорка начнет масштабное расследование против Трампа 15:46
Под Новороссийском село на мель иностранное судно 15:42
В Польше раскрыли убийство 8000-летней давности 15:40
Климент Колесников: Мог проплыть лучше, если бы не врезался в дорожку 15:37
Мэр Краснодара рассказал о судьбе кинотеатра "Аврора" 15:25
Никольские морозы придут в столицу 15:23
Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии 15:18
Минфин не смог полностью продать выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей 15:14
Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла 15:10
Парковка в новогодние каникулы в Москве будет бесплатной 15:08
Иск Дениса Глушакова о разводе передадут в Москву 15:06
Volkswagen Polo вернул себе лидерство на рынке Москвы 15:05
Ослабление рубля добавило к инфляции полпроцента 14:48
Колесников выиграл "бронзу" на ЧМ по плаванию 14:45
В Сибири обнаружили уникальное захоронение коровы 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 15:14
Рубрика: Культура
Проект: В регионах

В Москве объявили результаты телевизионного конкурса юных музыкантов

Текст: Татьяна Эсаулова
Финальный тур и закрытие XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" проходило в Концертном зале Чайковского. Финалисты выступили с оркестром Московской филармонии под руководством дирижера, члена фортепианного жюри Миши Дамева (Швейцария). Концерт в прямом эфире транслировал телеканал "Россия-Культура".
Фото: Вадим Шульц. Пресс-служба телеканала "Россия-Культура" Фото: Вадим Шульц. Пресс-служба телеканала "Россия-Культура"
Фото: Вадим Шульц. Пресс-служба телеканала "Россия-Культура"

В финале девять участников исполняли части фортепианных, скрипичных и духовых концертов Гайдна, Моцарта, Сен-Санса, Мендельсона, Чайковского, Бруха, Вебера, Бёме. И уже почти двадцать лет, подводя итоги "Щелкунчика" жюри повторяет мысль, что оценки здесь не так важны, потому что это конкурс юного музыканта с самим собой: это серьезнейшее испытание своей выдержки, воли, а также умение показать профессиональное владение инструментом, талант и любовь к музыке.

В третий финальный тур "Щелкунчика" вышли музыканты из России, Болгарии и Японии. Самый юный - пианист Николай Бирюков, ему 10 лет, а старшей финалистке Софии Мехоношиной (кларнет) - 14.

Фото: Предоставлено ООО "Подмосковные вечера"
В Москве споет Аида Гарифуллина

В номинации "Фортепиано" основная борьба за "золото", "серебро" и "бронзу" велась в исключительно "мужской" команде. Сильнейшим стал 11-летний болгарский пианист Ивайло Василев. Его основной соперник Николай Бирюков получил "бронзу" и поначалу очень расстроился. Но именно он завоевал главную награду - Приз зрительских симпатий. Голосование проводилось в прямом эфире, и лучшего "Щелкунчика"-2018 выбрали телезрители.

В номинации струнных инструментов победила 11-летняя скрипачка из Японии Нацухо Мурата, покорившая всех природным артистизмом и техничностью. Похожая на крошечного сказочного эльфа, она буквально пропускала через себя каждую фразу знаменитого Концерта Мендельсона.

В номинации "Духовые и ударные инструменты" Золотым Щелкунчиком стал 13-летний музыкант из Сибири Иван Пятков, показавший отличное владение одним из самых редких и выразительных духовых музыкальных инструментов - баритоном.

Знаменитый педагог и скрипач Захар Брон, член жюри прокомментировал итоги:

Вы опытный педагог, как сами настраиваете учеников перед конкурсами?

Захар Брон: Нужно думать о музыке и только! В момент выхода на сцену нельзя даже помыслить о том, чтобы кого-то чем-то поразить или "убить". Нужно сделать не больше чем умеешь, но то, что ты действительно умеешь, причем, делать это нужно как следует. Тогда все будет в порядке.

Что вы вкладываете в свое выражение "бескомпромиссный профессионализм", когда судите детей?

Захар Брон: Смысл вкладываю самый что ни на есть прямой. Для того, чтобы ребенок мог потом свой талант реализовывать, - нужно с детства преодолеть самое трудное. А самое трудное - это самоконтроль, "самослышание". Никто специально не играет плохо или неправильно. Когда мы что-то делаем не так, значит, мы просто этого не слышим. Если научишься слышать себя, тогда начинается прогресс.

Фото: Кирилл Каллиников/РИА Новости
Иван Рудин провел конкурс Гран-при "Золотые таланты" для одаренных детей

Чем вас должен зацепить музыкант, чтобы вы сразу определили, - это настоящее искусство?

Захар Брон: Словами очень трудно передать. Тонкое ощущение каждой детали, эмоции, нюанса. Это всегда неожиданно, и никогда не может повториться, если это касается действительно настоящих талантов.

Говорят, вы о скрипке знаете все. Что об этом инструменте скажете юным музыкантам?

Захар Брон: Инструмент - изумительный: он дает возможность реализовать в натуральном виде все человеческие чувства. Но, нужно понимать, что скрипка имеет и слабые стороны, такие как лимит "полифоники", тесситуры, динамики. Все это необходимо научиться понимать и преодолевать, и всегда помнить, что скрипка обладает уникальным качеством звучания человеческого голоса.

Какими ожиданиями живете накануне Конкурса Чайковского?

Захар Брон: Я надеюсь. Конкурс - это всегда ожидание чуда, и если оно случится, - это счастье. Любой конкурс действительно состоялся, если он открыл настоящий талант, а настоящий талант - явление уникальное!

Справка "РГ"

Лауреатами XIX Международного телевизионного конкурса юных музыкантов "Щелкунчик" стали:

"Фортепиано": Ивайло Василев, 11 лет (Болгария, София) - I премия; Иван Качкин, 13 лет (Россия, Санкт-Петербург) - II премия; Николай Бирюков, 10 лет (Россия, Москва, Троицк) - III премия;

"Струнные инструменты": Нацухо Мурата, 11 лет, скрипка (Япония, г. Мито) - I премия; Данила Бессонов, 13 лет, скрипка (Россия, Москва) - II премия; Сакура Тоба, 13 лет, виолончель (Япония, г. Токио) - III премия;

"Духовые и ударные инструменты": Иван Пятков, 13 лет, баритон (Россия, с. Михайловка Новосибирская область) - I премия; София Мехоношина 14 лет, кларнет (Россия, Москва) - II премия; Александр Рублёв, 13 лет, труба (Россия, Москва) - III премия.

Культура Музыка Классика Филиалы РГ Столица ЦФО Москва
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией