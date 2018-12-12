Возбуждено уголовное дело о бойне в московском кафе

Следственный комитет возбудил уголовное дело после расстрела посетителя кафе "Райская трапеза" в Москве. Как сообщил ТАСС, расследование ведет столичное ГСУ.

Дело возбуждено по статьям 105 и 222 УК РФ - "Убийство" и "Незаконный оборот оружия". По предварительным данным, вчера вечером в "Райской трапезе" за столом сидела мужская компания. В какой-то момент началась ссора, которая едва не переросла в драку. По данным следствия, во время "разборки" двое мужчин расстреляли своего знакомого.

Пострадавший скончался на месте. Судя по кадрам с места ЧП, один из участников застолья был ранен. Стрелки забрали его с собой и скрылись.

Сейчас ведется розыск преступников, отрабатываются все возможные версии конфликта.