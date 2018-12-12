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Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Базы данных подскажут решения

Государственных служащих обучат цифровым технологиям управления
Текст: Вадим Иванский (Владивосток)
В Дальневосточном федеральном университете стартовала первая в России постоянно действующая программа обучения государственных служащих цифровой экономике "Управление, основанное на данных" (Chief Data officer, CDO). Новые технологии ставят на службу государств, а чиновников научат управлять регионами и страной, используя вig data.
Командам управленцев предстоит до начала курса собрать в регионах данные для реализации своих кейсов. Фото: Александр Вырупаев Командам управленцев предстоит до начала курса собрать в регионах данные для реализации своих кейсов. Фото: Александр Вырупаев
Командам управленцев предстоит до начала курса собрать в регионах данные для реализации своих кейсов. Фото: Александр Вырупаев

Первый модуль новой образовательной программы подготовки CDO прошли 200 госслужащих из 38 регионов. К ним присоединились представители министерства цифрового развития России и госкорпораций, а также студенты Школы цифровой экономики ДВФУ. Эксперты познакомили слушателей с новейшими технологиями сбора, анализа, использования и защиты данных.

Фото: БЕЛТА/ belta.by
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"Дальневосточный федеральный университет выступает лидером перехода к цифровой экономике на Дальнем Востоке, - говорит ректор ДВФУ Никита Анисимов. - Наша программа привлекла команды со всей страны, и это означает, что в российских регионах интерес к экономике данных высок. Только с появлением и объединением лидеров изменений, мыслящих в логике цифровой экономики, современные технологии принесут ощутимый эффект для каждого гражданина. Чиновники-CDO должны не просто обладать компетенциями в управлении на основе данных. Они будут формировать новую управленческую культуру в стране".

Популярность программы отчасти связана с успешным проведением курса для представителей органов власти, апробированного в ДВФУ на интенсиве "Остров 10-21" в июле 2018 года. А главное, в связи с активным внедрением в жизнь цифровых технологий. И госорганы, и частные компании уловили тренд, который поддержан на уровне правительства, утвердившего программу "Цифровая экономика Российской Федерации".

В ДВФУ собрали ключевых практиков, которые на конкретных проектах объяснили логику управления на основе данных

Согласно "Стратегии развития информационного общества РФ на 2017-2030 годы", цифровая экономика - это хозяйственная деятельность, где ключевым фактором производства являются данные в цифровом виде, обработка их больших объемов и использование результатов анализа которых по сравнению с традиционными формами позволяют существенно повысить эффективность различных видов производства. Проще говоря, это деятельность, связанная с развитием цифровых технологий, куда входят и сервисы по предоставлению онлайн-услуг, в том числе государственных, и электронные платежи, и интернет-торговля, и многое другое…

В сфере ответственности CDO - руководителей по цифровой трансформации - находятся разработка и реализация стратегии цифровой трансформации, обучение сотрудников, создание системы управления знаниями, "оцифровка" имеющихся услуг и создание новых "цифровых" продуктов. И все это с внедрением "сквозных" технологий: промышленного интернета вещей, обработки и анализа больших данных, нейронных сетей, искусственного интеллекта, технологий виртуальной и дополненной реальности и т.д.

Подготовку чиновников к работе в цифровой экономике поручил продолжить президент Владимир Путин, выступая на Восточном экономическом форуме в сентябре. Он предложил создать в Дальневосточном федеральном университете центр цифрового развития и обучать сотрудников органов власти и предпринимателей управлению на основе данных.

Первый модуль новой программы сразу же погрузил будущих CDO в работу с данными. В ДВФУ собрали ключевых практиков, которые на конкретных проектах объяснили логику управления на основе данных. Ведущие специалисты по вig data, искусственному интеллекту, управлению проектами, теории решения изобретательских задач и дизайн-мышлению показали, как грамотное использование больших массивов информации может упростить разные процессы, в том числе и в госуправлении. Параллельно команды разрабатывали собственные проекты по решению социальных и экономических задач регионов с помощью данных.

Фото: Анна Камнева
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"Как такового определения "цифровой чиновник" не существует, - считает руководитель Проектного центра по интеграции Национальной технологической инициативы с программой "Цифровая экономика" Агентства стратегических инициатив Вера Адаева. - Скорее, мы говорим о людях, обладающих навыками и умениями применять для решения своих ежедневных задач новые технологии. Ведь мы пользуемся приложениями в смартфонах для того, чтобы вызвать такси, сделать покупки. Примерно то же должно происходить и в масштабах государства. У него должны быть такие же инструменты для взаимодействия с гражданами, и во многом это сейчас реализуется с помощью портала госуслуг и смежных с ним региональных порталов. В то же время для принятия решений необходима оперативная, качественная и, главное, достоверная информация. Поэтому основная задача - поставить технологии на службу государству для его эффективного взаимодействия с гражданами. Любые технологии бессмысленны, если они не облегчают жизнь людям".

Один из проектов Якутии - "Умный транспорт 2.0" - посвящен оптимизации работы общественного транспорта и управления им в период экстремальных морозов. Варианты решения были предложены на основе данных из открытых и закрытых источников - Яндекс-карт, информации о перемещения транспорта с GPS и ГЛОНАСС, заказах такси и других. Еще один амбициозный проект - запуск проактивной системы раннего предупреждения онкологических заболеваний на основе данных о больных раком, их родственниках, местах работы и проживания жителей республики, их медицинских анализов.
К теме здравоохранения обращались и другие команды. Представители Амурской области поставили задачу выявить с помощью данных причины смертности от сердечно-сосудистых заболеваний, а приморские управленцы - отслеживать загруженность поликлиник. Другой популярной темой стало образование. Команда из Приморского края предложила на основе информации о кадровой потребности, экономических тенденциях и демографии определять план набора студентов в колледжи. Камчатский край, Хабаровский край и Ямало-Ненецкий автономный округ с помощью вig data хотят повысить компетенции учителей. Новгородская область готова доверить искусственному интеллекту сбор чиновников на совещания.

Сейчас командам предстоит провести большую практическую работу - до начала следующего курса они будут собирать в регионах данные для реализации своих кейсов. Со второго интенсива к чиновникам подключатся студенты Школы цифровой экономики ДВФУ, которые помогут написать код и воплотить проекты CDO в жизнь. Четыре образовательных модуля пройдут в ДВФУ до весны 2019 года, а итогом обучения станут прототипы программных продуктов для решения задач социального и экономического характера.

"Такие специалисты, которые только появляются в России, должны уметь анализировать большое количество разнообразных данных - от профиля туристов, которые въезжают в область, до расходования лекарств в подведомственных медучреждениях, объема вырубки лесов или сбора дикоросов, - уверен спецпредставитель президента Российской Федерации по вопросам цифрового и технологического развития Дмитрий Песков. - Наша задача - научить чиновников принимать решения на основе этих данных, не волюнтаристски, а алгоритмизировано, автоматизировано. И максимально исключить человеческий фактор из процесса принятия решения. Тогда резко снижается коррупция и повышается точность принятия решений, качество управления и жизни".

Фото: depositphotos.com
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Сегодня "цифра" становится основой для глубокой трансформации всех сторон жизни российского общества. Эпоха повсеместной цифровизации предъявляет особые требования к кадрам, которые смогут работать в новых условиях и стать лидерами изменений. Согласно программе "Цифровая экономика Российской Федерации", к 2024 году количество выпускников вузовских IT-программ должно вырасти минимум в 2,5 раза - до 120 тысяч человек в год, а число выпускников с IT-компетенциями на среднем уровне - до 800 тысяч. Без этого дефицит специалистов составит примерно миллион человек.

В 2018 году Дальневосточный федеральный университет сделал важнейший шаг для ответа на этот вызов и открыл первую в России Школу цифровой экономики с магистерскими программами по кибербезопасности, виртуальной реальности, искусственному интеллекту, вig data и др. В ДВФУ формируется мощный центр цифрового развития с подготовкой кадров на всех уровнях, которые станут драйверами изменений и поведут Россию в цифровое будущее.

Справка

Организаторами программы обучения CDO являются Агентство стратегических инициатив, Университет НТИ "20.35", Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, Министерство по развитию Дальнего Востока и Дальневосточный федеральный университет.

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