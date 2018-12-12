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12.12.2018 06:31
Рубрика: Происшествия
Проект: В регионах

Названа причина прерванного взлета пассажирского лайнера в Якутии

Текст: Владимир Таюрский

Самолет Боинг-737 авиакомпании "Якутия" при выполнении рейса Нерюнгри - Красноярск 11 декабря не поднялся в воздух, так как при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

В Шереметьево самолет экстренно прервал взлет из-за человека на полосе

Из-за этого командир экипажа принял решение о вынужденном прекращении взлета и полной остановке самолета.

В связи с авиационным происшествием прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

На борту лайнера находились 103 пассажира. Никто из них не пострадал. Из Нерюнгри их вывезли самолетом другой авиакомпании. Рейс был задержан более чем на 15 часов.

Происшествия ЧП Аварии и катастрофы Филиалы РГ Дальний Восток ДФО Якутия
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