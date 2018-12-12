Названа причина прерванного взлета пассажирского лайнера в Якутии

Самолет Боинг-737 авиакомпании "Якутия" при выполнении рейса Нерюнгри - Красноярск 11 декабря не поднялся в воздух, так как при взлете задел хвостовой частью взлетно-посадочную полосу, сообщила в среду пресс-служба Дальневосточной транспортной прокуратуры.

Из-за этого командир экипажа принял решение о вынужденном прекращении взлета и полной остановке самолета.

В связи с авиационным происшествием прокуратура организовала проверку исполнения требований законодательства о безопасности полетов.

На борту лайнера находились 103 пассажира. Никто из них не пострадал. Из Нерюнгри их вывезли самолетом другой авиакомпании. Рейс был задержан более чем на 15 часов.