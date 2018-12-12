Организаторы объяснили, за что Гайдулян назвал зрителей быдлом

В руководстве филармонии Петропавловска-Камчатского, где актер Андрей Гайдулян накануне пристыдил зрителей за "свинское поведение" во время спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви", рассказали о нескольких посетителях, перебравших с шампанским во время антракта.

Вероятно, с этим и было связано шумное поведение в зале. Предположительно, ходить во время спектакля, громко смеяться и перебивать актеров после посещения буфета позволили себе около десяти зрителей.

В министерстве культуры Камчатского края пояснили, что подобное поведение публики "вскрывает проблему воспитания и этики, которая не решается административными мерами и не ограничивается одним регионом", передает РИА Новости.

Напомним, звезда сериалов "Универ" и "СашаТаня" Андрей Гайдулян обратился к зрителям после спектакля "Мурлин Мурло, или Все женщины хотят любви", отметив, что такого отвратительного отношения аудитории к актерам еще не видел. "...Чтобы кричали люди из зала во время реплики! Это свинство. И вот это слово "быдло" там написано. Так нельзя, - заявил Гайдулян.