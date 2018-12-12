В пермских школах узаконили цветные волосы и пирсинг

Департамент образования администрации города Перми выпустил для школ методические рекомендации . В них отмечается, что некоторые формулировки в требованиях к внешнему виду учащихся могут носить только рекомендательный характер. Так, например, школа больше не может обязать ученика сохранять определенный цвет или длину волос.

Как пояснили "РГ" в пресс-службе городской администрации, школы теперь могут лишь рекомендовать детям придерживаться делового стиля, делать неяркий макияж и носить безопасные украшения. Также нельзя будет запрещать учащимся отращивать длинные волосы, красить их или делать пирсинг.

Напомним, о том, что требованию к внешнему виду учащихся в некоторых пермских школах нарушают законодательство Российской Федерации, стало известно после того, как в одном из образовательных учреждений краевой столицы школьницу не допустили к занятиям из-за розового цвета волос. Этим фактом заинтересовалась краевая прокуратура и провела проверку. По ее итогам были составлены предписания о недопустимости ущемления прав учащихся на свободу мысли и самовыражения, а также получения среднего образования.