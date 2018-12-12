На Ставрополье пойман участник нападения на псковских десантников

В Ставропольском крае правоохранители задержали еще одного участника вооруженного нападения на бойцов Псковской дивизии Воздушно-десантных войск в Чечне в 2000 году. Об этом в среду сообщили в главном следственном управлении СК РФ по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Задержанным оказался член банды Басаева - Шамиль Казбулатов. Его поймали 11 декабря по подозрению в совершении преступлений по статьям 279 УК РФ "Вооруженный мятеж", и 317 УК РФ "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и части второй статьи 209 УК РФ "Бандитизм".

Справка "РГ"

В 2000 году в лесу возле горного села Улус-Керт Шатойского района Чечни совместные силы двух полевых боевиков Басаева и Хаттаба напали на военнослужащих 6-ой роты 104-го полка 76-ой Псковской дивизии Воздушно-десантных войск. В вооруженном столкновении погибли 84 десантника, еще четверо получили ранения. Участников того нападения до сих пор разыскивают силовые структуры России.