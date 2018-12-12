В Карелии заведут дело на мэра, которую сбила машина

Мэру карельского города Питкяранты Татьяне Юрченко, попавшей накануне в ДТП, придется ответить за нарушение правил дорожного движения, сообщили "РГ" в республиканском ГИБДД.

Напомним, авария произошла в понедельник вечером. 24-летний водитель автомобиля Geely, совершая обгон, наехал на 57-летнюю жительницу города. Как потом выяснилось, это и была мэр Татьяна Юрченко. С переломом предплечья ее госпитализировали в районную больницу.

ГИБДД Карелии вынесло два определения. Одно - о возбуждении административного дела в отношении Юрченко, она нарушила правила и переходила дорогу в неположенном месте, второе - в отношении водителя, который тоже нарушил ПДД и причинил легкий или средний вред здоровью.

На проверку всех обстоятельств автоинспекторам дается неделя. Татьяна Юрченко по-прежнему находится на лечении в больнице.