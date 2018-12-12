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12.12.2018 13:02
Рубрика: Власть
Проект: В регионах

Песков ответил на слова Порошенко про войну

Текст: Кира Латухина
Инцидент в Керченском проливе вовсе не начало войны, как заявил украинский лидер Петр Порошенко, а провокация и грубое нарушение госграницы, считают в Кремле.
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости
Фото: Сергей Гунеев/РИА Новости

Комментируя по просьбе журналистов слова украинского лидера для Fox News, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил: "Мы не согласны с такой трактовкой позиции. Речь идет о провокации с украинской стороны и о грубом нарушении государственной границы РФ со всеми вытекающими последствиями для нарушителей и нарушающей стороны. Мы видим невооруженным глазом продолжение избирательной кампании на Украине и использование образа врага, России, для достижения внутриэлекторальных целей".

Фото: Владимир Федоренко / РИА Новости
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Ведется следствие, моряки задержаны как нарушители границы, продолжил Песков. На слова журналиста о том, что они выполняли приказ и это можно расценить как "войну", пресс-секретарь президента заметил: "То есть по сути то, что вы сказали, означает, что может быть версия, что у них был целенаправленный приказ нарушить государственную границу РФ".

На вопрос, как можно использовать Уголовный кодекс РФ по отношению к военнослужащим других стран, Песков сказал, что при нарушении границы в законодательстве не дифференцируется профессиональная или иная принадлежность.

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