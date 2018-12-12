В Крыму из-за разгула стихии без света остались 38 тысяч человек

В Крыму из-за сильного ветра и снегопада минувшей ночью было нарушено электроснабжение 138 населенных пунктов с населением 37930 человек, в том числе более 11 тысяч детей.

Об этом сообщили в пресс-службе МЧС РК.

По данным Минэнерго РФ, сначала в половине первого ночи из-за обильного снегопада сработала защита на подстанции "Островская" и отключились высоковольтные линии 110 киловольт "Островская - Ковыльное" и "Островская - Зимино". В результате без электричества остались бытовые потребители 50 населенных пунктах Первомайского и Раздольненского районов - около 62950 человек. Но в течение часа им было подано напряжение по резервной линии.

Затем ближе к утру из-за ветра с порывами до 20 метров в секунду и мокрого снега отключился и участок высоковольтной линии 330 киловольт "Мелитополь - Джанкой", из-за чего без электричества остались 34800 человек.

Сейчас крымские энергетики продолжают восстанавливать нарушенное электроснабжение в пострадавших от стихии селах. На местах аварий работает 31 бригада "Крымэнерго", всего 76 человек.

- Работы осложняются ограниченным доступом техники к отдельным объектам из-за отложения мокрого снега и гололедицы, - сообщил министр МЧС Сергей Шахов.