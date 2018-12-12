Российские космонавты исследовали отверстие в обшивке "Союза МС-09"

То, что происходило во вторник в открытом космосе, может стать сюжетом самого захватывающего звездного блокбастера. Российские космонавты Олег Кононенко и Сергей Прокопьев вскрыли обшивку пристыкованного к МКС корабля "Союз МС-09" и добрались до злополучной дыры.

Главная задача выхода - получить пробы с отверстия, чтобы установить отсутствие или наличие следов герметика на его краях. Напомним: 30 августа на МКС неожиданно упало давление. Причину нашли быстро - утечка воздуха в "Союзе". Воздух уходил через отверстие в два мм в шпангоуте бытового отсека корабля. Космонавты дыру заделали, герметичность станции восстановили. Но вопрос: откуда она взялась - до сих пор открытый.

Согласно плану, космонавты должны были справиться с работой примерно за шесть часов. В итоге на выполнение задачи им потребовалось 7,5 часов. То, что будет очень сложно и рискованно, понимали все. Бытовой отсек в принципе не предназначен для работы на нем в открытом космосе: здесь нет поручней, элементов крепления. "Конечно, есть альтернативные способы, как туда подобраться с помощью "стрелы", но они не очень жесткие, - пояснил журналистам исполнительный директор по пилотируемым космическим программам "Роскосмоса", космонавт Сергей Крикалев, за плечами которого шесть полетов и восемь выходов в открытый космос.

Специалисты придумали специальную методику: как подойти, закрепиться, удержаться. И вчера, когда из ЦУПа шла прямая трансляция выхода, все с замиранием сердца наблюдали, как российские космонавты подбираются к нужному месту с помощью двух манипуляторов - "стрел".

Переговоры космонавтов напоминали короткие сводки. "Меня всего надо держать, если я ножом начинаю работать, меня заносит", - в какой-то момент говорит Олег Кононенко. Каждое движение ножницами по металлу, которыми он пытался прорезать экранно-вакуумную теплоизоляцию бытового отсека, отталкивало космонавта от корабля… Такая операция никем и никогда в космосе еще не выполнялась. "Сердце кровью обливается: ножом и корабль", - не удержался от эмоций Олег, вспарывая теплоизоляцию.

Космонавты работали резаком и ножницам по металлу. Как рассказывают эксперты, поначалу резак думали использовать только для предварительных надрезов, а основную часть работы выполнить ножницами. Но реальность внесла коррективы: теплоизоляцию вскрывали именно резаком. А затем ножницами разрезали и с помощью зажимных клещей отогнули микрометеоритную защиту. Когда Кононенко доложил, что обнаружил отверстие, ЦУП подтвердил: "Да, мы его тоже наблюдаем". Космонавты взяли мазки с открывшейся поверхности корабля.

Это легко писать, что делали Олег Кононенко и Сергей Прокопьев. Но представить то напряжение, которое они испытывали во время работы, могут, пожалуй, только специалисты. И в более простых ситуациях за бортом станции космонавты теряют в прямом смысле слова до двух и больше килограммов! Элементарно худеют.

Космонавты работали в наших новейших скафандрах "Орлан-МКС", которые уже окрестили "умными": они оснащены климат-контролем - автоматической системой терморегулирования. Ничего подобного у американцев нет. Еще одна очень серьезная новация: его резиновые оболочки заменены на полиуретановые. "Орлан-МКС" рассчитан до 20 выходов.

Все образцы, что "добыли" Олег и Сергей, включая мазки с места отверстия и образцы герметика, которым оно было закупорено, спрятали в специальный изолирующий контейнер. Как сказал глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин, образцы будут возвращены на Землю. Их передадут компетентным органам для проведения исследования.

- 20 декабря корабль возвращается, после этого мы передаем контейнер соответствующим органам. Дальше все зависит от них, это уже не наша работа. Наша работа будет завершена, когда экипаж и корабль вернутся на Землю, - приводит слова Дмитрия Рогозина ТАСС.

А во время сеанса связи с МКС Рогозин сказал Сергею Прокопьеву и Олегу Кононенко: "Сама по себе операция, я могу сказать, беспрецедентная по сложности и по риску. Вы ее выполнили очень успешно".

Справка "РГ"

Это был 213-й выход в открытый космос в истории МКС. В карьере космонавта Олега Кононенко - четвертый (общая продолжительность - 26 часов 12 минут), а для Сергея Прокопьева - второй (15 часов 31 минута).