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12.12.2018 00:35
Рубрика: Общество

Космонавт Кононенко добрался до "дыры" в обшивке "Союза"

Россиянин Олег Кононенко, вышедший с МКС в открытый космос, смог разрезать теплозащиту бытового отсека пилотируемого корабля "Союз МС-09", вскрыть находящийся под теплоизоляцией металл метеорной защиты и добраться до отверстия, которое ранее было обнаружено в обшивке корабля.

Фото: NASA/nasa.gov
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Кононенко и страхующий его космонавт Сергей Прокопьев доложили об этом в Центр управления полетами. "Да, мы тоже ее (дыру) видим", - сообщили в ЦУПе.

Теперь Кононенко должен осмотреть "дыру", сделать снимки и взять пробы с ее поверхности. Это позволит понять, было ли отверстие закрыто снаружи герметиком, поскольку внутри отсека ни герметик, ни клей ранее не обнаружили.

Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что "земную версию" появления дыры в обшивке может выдать обнаружение герметика на внешней стороне "Союза". Точно подтвердить ее можно будет только после того, как космонавты вскроют обшивку корабля с внешней стороны.

После проведения всей "операции" Кононенко закроет сделанный им прорез в обшивке новым теплоизолирующим материалом.

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Общество Космос
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