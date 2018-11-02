Рогозин озвучил новую версию появления дыры в обшивке "Союза"

Отверстие в обшивке космического корабля "Союз МС-09" могли просверлить на космодроме Байконур. По словам главы "Роскосмоса" Дмитрия Рогозина, комиссия госкорпорации исключила версию повреждения корабля во время его производства на заводе.

"Байконур остается как вариант, или какие-то экзотические версии", - приводит РИА Новости слова Рогозина.

По его словам, "земную версию" появления дыры в обшивке может подтвердить обнаружение герметика на внешней стороне "Союза". Точно подтвердить ее можно будет только после того, как космонавты вскроют обшивку корабля с внешней стороны.

Напомним, неудачный запуск "Союза-ФГ" состоялся 11 октября. На борту находились двое космонавтов - Алексей Овчинин и Ник Хейг, они сумели эвакуироваться и не пострадали.

На этой неделе в "Роскосмосе" выяснили, что послужило причиной крушения ракеты. Как сообщил исполнительный директор ведомства Сергей Крикалев, в датчике разделения первой и второй ступени произошла непредвиденная ошибка.

