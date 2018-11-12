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Рубрика: Общество

Роскосмос решил отказаться от эксплуатации ракеты-носителя "Союз-ФГ"

Роскосмос прекратит эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-ФГ" в конце следующего года. Об этом в Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что с января 2020 года космический корабль "Союз МС" на орбиту будет выводить ракета-носитель "Союз-2.1.а".

Напомним, 11 октября во время запуска "Союза МС" к МКС произошла авария. Происходящее зафиксировали бортовые камеры.

Фото: Алексей Филиппов/РИА Новости
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На записи хорошо видно, как "Союз-ФГ" набирает высоту. На 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока. Два из них отошли от ракеты в штатном режиме, а блок "Д" - нет. Он носовой частью ударил центральный блок "А" около бака с горючим, произошла разгерметизация.

Ракета-носитель развалилась на части на 119-й секунде после старта с Байконура и не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы благодаря уникальной системе аварийного спасения. Им удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.

Комиссия, расследовавшая причины ЧП, пришла к выводу, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке пакета ракеты на космодроме Байконур.

Общество Космос Правительство "Роскосмос" Авария космического корабля "Союз МС-10" Запуски "Союзов"
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