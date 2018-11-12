Роскосмос решил отказаться от эксплуатации ракеты-носителя "Союз-ФГ"

Роскосмос прекратит эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-ФГ" в конце следующего года. Об этом в Twitter написал глава госкорпорации Дмитрий Рогозин. Он отметил, что с января 2020 года космический корабль "Союз МС" на орбиту будет выводить ракета-носитель "Союз-2.1.а".
Напомним, 11 октября во время запуска "Союза МС" к МКС произошла авария. Происходящее зафиксировали бортовые камеры.
На записи хорошо видно, как "Союз-ФГ" набирает высоту. На 84-й секунде от ракеты отделяются три боковых блока. Два из них отошли от ракеты в штатном режиме, а блок "Д" - нет. Он носовой частью ударил центральный блок "А" около бака с горючим, произошла разгерметизация.
Ракета-носитель развалилась на части на 119-й секунде после старта с Байконура и не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем. Алексей Овчинин и американец Ник Хейг остались живы благодаря уникальной системе аварийного спасения. Им удалось эвакуироваться в спасательной капсуле на Землю.
Комиссия, расследовавшая причины ЧП, пришла к выводу, что авария произошла из-за деформации датчика разделения первой и второй ступеней при сборке пакета ракеты на космодроме Байконур.
При этом на обоих космодромах продолжается эксплуатация ракеты "Союз-2" различных модификаций, в том числе на Байконуре в пилотируемом варианте с кораблем "Союз МС". В конце 2019 г. завершается эксплуатация РН "Союз ФГ", с января 2020 г. "Союз МС" будет летать на РН "Союз-2.1.а"— Дмитрий Рогозин (@Rogozin) 11 ноября 2018 г.