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06.02.2019 12:25
Рубрика: Экономика

РНПК выплатила ВТБ 229.3 млн рублей за гибель "Союза МС-10"

Текст: Юлия Кривошапко

Российская национальная перестраховочная компания (РНПК) сообщила о первой выплате по убытку, связанному с аварией и гибелью российского транспортного космического корабля "Союз МС-10" в октябре 2018 года.

Выплата в размере 229,3 миллиона рублей произведена в пользу "ВТБ-Страхование". Урегулирование страхового события продолжается, уточняется в сообщении пресс-службы РНПК.
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Авария "Союз МС-10" случилась из-за проблем с одним из боковых блоков ракеты-носителя "Союз-ФГ". В итоге космический корабль не был выведен на орбиту. Российско-американскому экипажу удалось спастись в спускаемом аппарате. В истории современной России ЧП подобного рода в пилотируемой космонавтике не было.

Ранее в январе РНПК произвела два транша выплат в пользу компании "ВТБ-Страхование" по своей доле убытка, связанного с гибелью спутника "Ангосат". Они составили 8 миллионов долларов и 111 тысяч евро.

В декабре 2018 года РНПК выплатила по этому страховому событию 475 миллионов рублей страховой группе СОГАЗ.

Экономика Страхование Авария космического корабля "Союз МС-10"
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