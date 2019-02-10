Рогозин назвал причину неудачных запусков российских ракет

Российские ракеты очень надежны, а аварии неизбежны с любыми видами техники. Об этом заявил глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в эфире телеканала "Россия-1".

"Коэффициент надежности техники равен, скажем, 99 - и за запятой какие-то там еще проценты. Эти проценты - те случаи, которые рано или поздно происходят", - сказал Рогозин.

Говоря об аварии "Союза-МС", глава "Роскосмоса" отметил, что корабль спас экипаж - в других странах в подобной ситуации люди бы не выжили. "Что касается разбора полетов, отработала комиссия, нашла причины, полностью их устранила, введен дополнительный жесточайший контроль", - добавил Рогозин.

Напомним, 11 октября произошла первая в истории современной России авария в пилотируемой космонавтике. Ракета-носитель "Союз-ФГ" не смогла вывести на орбиту космический корабль "Союз МС-10" с новым экипажем МКС. На борту находились россиянин Алексей Овчинин и американец Ник Хейг. Экипаж остался жив благодаря уникальной системе аварийного спасения на российских кораблях.

Позже стало известно, что "Роскосмос" прекратит эксплуатацию ракеты-носителя "Союз-ФГ". С января 2020 года космический корабль "Союз МС" на орбиту будет выводить ракета-носитель "Союз-2.1.а".