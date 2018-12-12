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12.12.2018 13:53
Рубрика: Экономика

Ростуризм направит сотрудников на Хайнань для помощи туристам

Текст: Роман Маркелов

Ростуризм направит своих сотрудников на китайский остров Хайнань для решения проблем российских туристов, которые пока не могут покинуть КНР. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя Ростуризма.

По его словам, сотрудники ведомства направляются на Хайнань из-за появления информации о том, что у части туристов нет на руках обратных билетов, либо они недействительны. Собеседник информагентства отмечает, что работники Ростуризма предпримут на месте меры для того, чтобы туристов, чей срок пребывания на территории Китая по турпутевкам закончился либо близок к концу, не выселяли из отелей и к ним не применялись санкции из-за истечения срока групповых виз.

Ростуризм уведомил о корректировке расписания чартеров с острова Хайнань

В конце прошлой неделе авиакомпания "ИрАэро" приостановила полеты на Хайнань из российских городов. Компания выполняла их по заказу туроператора "Жемчужная река". В авиакомпании подчеркнули, что причиной приостановки рейсов стали долги туроператора и срыв графика платежей, речь шла о долге, превышающем два миллиона долларов. После "ИрАэро" объявила, что вывезет туристов с путевками "Жемчужной реки" за свой счет, а после предъявит иск к туроператору. Первый рейс состоялся во вторник, 11 декабря.

Экономика Туризм Правительство Минкультуры Ростуризм
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