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10.12.2018 19:25
Рубрика: Экономика

В МЭР рассказали о сроках вывоза российских туристов из Китая

Текст: Евгений Гайва

На китайском основе Хайнань находится 1533 российских туриста, отправленных в поездку туроператором "Жемчужная река", рассказали "Российской газете" в Минэкономразвития. Вывозить россиян начнут в ближайшее время.

"Разработан оптимальный график осуществления вывозных рейсов, первый из которых будет совершен в ближайшие часы. Вывозные рейсы для возвращения россиян, отдыхающих на о. Хайнань по линии туроператора "Жемчужная река", осуществляет также  авиакомпания "Алроса", - отметили в ведомстве. Как подчеркнули в Минэкономразвития, авиаперевозчик располагает полной технической возможностью для вывоза туристов.

Из 1533 российских туристов только 368 человек не смогли вылететь в Казань по графику 8 декабря. Они размещены в отелях, для них обеспечено проживание и питание, пояснили в пресс-службе министерства. Согласно графику планового вывоза, в период с 11 по 14 декабря еще 1165 туристов должны вылететь в Уфу, Самару, Хабаровск и Челябинск.

Фото: EPA/HOW HWEE YOUNG
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Для соблюдения законных интересов российских туристов Федеральное агентство по туризму и Ассоциация "Турпомощь" находится в тесном взаимодействии с "ООО "Тревел Дизайнерс" и авиакомпанией "ИрАэро". Минтранс России, Росавиация, Минэкономразвития России, Ростуризм держат ситуацию на особом контроле и обеспечат возвращение всех соотечественников на родину, подчеркнули в Минэкономразвития. 

В понедельник, 10 декабря в Минтрансе России под руководством заместителя министра транспорта Александра Юрчика прошло заседание оперативного штаба с участием заместителя министра экономического развития России Сергея Галкина, главы Ростуризма Олега Сафонова, заместителя главы Росавиации Олега Клима, директора ассоциации "Турпомощь" Александра Осауленко, а также  представителей туроператора "Жемчужная река", авиакомпании "ИрАэро" и ее агента - компании "Эверейт".

Причиной сложившейся ситуации стало неисполнение туроператором своих обязательств перед авиакомпанией "ИрАэро", а именно возникновение финансовой задолженности по оплате рейсов, пояснили в Минэкономразвития. 

 

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