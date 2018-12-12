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12.12.2018 17:11
Рубрика: ПДД

Водителю добавили время

Срок оплаты штрафа со скидкой продлят
Текст: Иван Петров
Госдума продлила период, в течение которого российские автомобилисты могут оплатить штрафы ГИБДД с 50-процентной скидкой. Законопроект, предусматривающий новый механизм, парламентарии приняли 12 декабря в третьем окончательном чтении. Поправки ранее были внесены правительством России.
Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС
Фото: Ростислав Кошелев/ТАСС

В настоящее время водители могут оплатить половину назначенного штрафа в течение 20 дней после составления административного протокола. При этом сроки доставки почтового извещения не учитываются. Новый закон восполняет этот пробел. Согласно ему, срок льготной оплаты штрафа будет продлен, если извещение пришло после отведенного промежутка.

Фото: пресс-служба СФ
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"В случае если копия постановления о назначении штрафа, направленная привлеченному к административной ответственности лицу по почте заказным отправлением, поступила в его адрес после истечения 20 дней со дня вынесения, указанный срок подлежит восстановлению", - говорится в пояснительной записке к документу.

Подразумевается, что таким образом будут защищены интересы автолюбителей от медлительности инспекторов.

"К сожалению, нередки ситуации, когда при выявлении факта административного правонарушения с применением средств фото- и видеофиксации копия постановления приходит с задержкой", - отмечал ранее глава думского Комитета по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников. При этом, по его словам, фактически исключается возможность для льготной уплаты штрафа. Законом закрепляется возможность восстановления пропущенного срока для льготной уплаты штрафа по ходатайству правонарушителя. Ходатайство надо будет отнести в суд или в ГИБДД, в зависимости от того, кто штраф назначил. И автолюбителю должны быть предоставлены еще 20 дней льготного периода для оплаты штрафа.

Подразумевается, что новшество защитит интересы водителей от медлительности автоинспекторов

Законопроект был разработан на основе прецедента. Водитель Юрий Рейнхиммель был оштрафован за превышение скорости, но извещение об этом к нему поступило позднее двадцатидневного срока, когда бы он мог оплатить половину штрафа. При этом центр видеофиксации ГИБДД по Московской области отказался восстанавливать льготный период, а Можайский городской суд вернул жалобу Рейнхиммеля без рассмотрения. В итоге гражданин обратился в Конституционный суд, который признал его правоту.
По данным ГИБДД России, в 2017 году из 108,7 млн штрафных постановлений 65,8 млн было оплачено с 50-процентным дисконтом.

#штрафы