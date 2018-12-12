Стали известны составы "Реала" и ЦСКА на матч Лиги чемпионов

Московский ЦСКА на выезде постарается отнять очки у мадридского "Реала" в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов. Стали известны стартовые составы команд.

Армейцы выйдут на игру в следующем сочетании: Игорь Акинфеев - Марио Фернандес, Кирилл Набабкин, Родриго Бекао, Хердур Магнуссон, Георгий Щенников - Никола Влашич, Кристиян Бистрович, Иван Обляков - Федор Чалов, Арнор Сигурдссон.

Со скамейки запасных ЦСКА могут усилить следующие футболисты: Илья Помазун, Константин Кучаев, Никита Чернов, Яка Бийол, Абель Эрнандес, Такума Нисимура, Тимур Жамалетдинов.

А вот как выглядит стартовый состав мадридцев: Тибо Куртуа - Марсело, Хавьер, Хесус Вальехо, Альваро Одриосола - Федерико Вальверде, Маркос Льоренте, Иско - Винисиус Жуниор, Карим Бензема, Марко Асенсио.

Матч между "Реалом" и ЦСКА состоится сегодня в Мадриде на стадионе "Сантьяго Бернабеу" и начнется в 20:55 по московскому времени.