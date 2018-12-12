Трамп: Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего плохого

Президент США Дональд Трамп совершенно не опасается импичмента, он верит, что люди взбунтуются, если это произойдет. Об этом американский лидер заявил в интервью агентству Reuters.

"Трудно объявить импичмент тому, кто не сделал ничего плохого, кто создал величайшую экономику в истории нашей страны. Я думаю, что народ взбунтуется, если такое случится", - заявил Трамп. По его словам, выплаты двум порнозвездам Сторми Дэниелс и Карен Макдугал, сделанные его юристом Майклом Коэном, не нарушали правила финансирования избирательной кампании 2016 года. "Майкл Коэн - адвокат. Я предполагал, что он знает, что делает", - заявил Трамп в ответ на угрозы со стороны демократов, что он может столкнуться с импичментом и оказаться в тюрьме по окончании президентского срока, если эти транзакции нарушили законы о финансировании кампании. Все обвинения, что члены его команды якобы сотрудничали с Россией, президент назвал "мелочами".

Трамп также заявил, что ради заключения торговой сделки с Китаем готов вмешаться в дело против финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. "Если я решу, что это хорошо для страны, что это станет крупнейшей торговой сделкой, когда-либо заключенной, что очень хорошо для национальной безопасности, я бы, конечно, вмешался, если бы посчитал это необходимым", - отметил американский лидер, который ранее уже пересмотрел штрафы для китайской телекоммуникационной компании ZTE, не захотев терять крупного покупателя комплектующих, произведенных в США.

Кроме того, Трамп выразил свою поддержку наследному принцу Саудовской Аравии Мухаммеду бен Салману, которого заподозрили в причастности к убийству журналиста Джамаля Хашкаджи. Отметив, что Саудовская Аравия - хороший союзник, Трамп от других комментариев на эту тему отказался.