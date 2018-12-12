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12.12.2018 12:13
Рубрика: В мире

В Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия премьеру

Текст: Юрий Когалов
Консервативная партия Великобритании получила 48 писем с призывами провести голосование среди парламентариев тори по вотуму недоверия лидеру партии и премьер-министру Терезе Мэй. Как передает BBC, этого количества достаточно для запуска процедуры.
Фото: REUTERS/Stefan Wermuth Фото: REUTERS/Stefan Wermuth
Фото: REUTERS/Stefan Wermuth

Голосование состоится сегодня с 18.00 до 20.00 по местному времени (21.00-23.00 мск), результаты будут объявлены сразу по окончании.

Мэй достаточно получить простое большинство, чтобы удержаться на своем месте. Если она выиграет, повторное голосование можно будет провести только через год.

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Поскольку Консервативная партия является самой крупной силой в Палате общин, тот, кто становится ее лидером, автоматически занимает кресло главы правительства.

Мэй сталкивается с серьезной критикой в связи со своей позицией по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Проект договора был одобрен 25 ноября на внеочередном саммите стран ЕС, однако теперь голосование должно пройти в британском парламенте. Ранее оно было отложено премьер-министром на неопределенный срок из опасений, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов. Между тем она отметила, что уже выработанное и согласованное с Евросоюзом соглашение - "правильная сделка для Великобритании".

В мире Европа Великобритания
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