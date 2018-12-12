В Британии запустили процедуру голосования по вотуму недоверия премьеру

Консервативная партия Великобритании получила 48 писем с призывами провести голосование среди парламентариев тори по вотуму недоверия лидеру партии и премьер-министру Терезе Мэй. Как передает BBC, этого количества достаточно для запуска процедуры.

Голосование состоится сегодня с 18.00 до 20.00 по местному времени (21.00-23.00 мск), результаты будут объявлены сразу по окончании.

Мэй достаточно получить простое большинство, чтобы удержаться на своем месте. Если она выиграет, повторное голосование можно будет провести только через год.

Поскольку Консервативная партия является самой крупной силой в Палате общин, тот, кто становится ее лидером, автоматически занимает кресло главы правительства.

Мэй сталкивается с серьезной критикой в связи со своей позицией по вопросу выхода Великобритании из ЕС. Проект договора был одобрен 25 ноября на внеочередном саммите стран ЕС, однако теперь голосование должно пройти в британском парламенте. Ранее оно было отложено премьер-министром на неопределенный срок из опасений, что соглашение в нынешнем виде не поддержит подавляющее большинство депутатов. Между тем она отметила, что уже выработанное и согласованное с Евросоюзом соглашение - "правильная сделка для Великобритании".