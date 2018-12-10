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10.12.2018 21:05
Рубрика: В мире

Почему Мэй отложила голосование по Brexit "на завтра"

Текст: Константин Волков

Отложено планировавшееся ранее голосование в палате общин британского парламента по сделке Лондона и Брюсселя о выходе Великобритании из ЕС. Об этом заявила премьер-министр Соединенного королевства Тереза Мэй, выступая в парламенте. Изначально голосование было намечено на 11 декабря.

Причиной, по ее словам, стало то, что "если бы мы провели согласование завтра, то сделка была бы отвергнута".

Фото: Ирина Калашникова / РИА Новости
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Мэй не назвала новую дату голосования, несмотря на прямой вопрос представителя Шотландской партии. Но, исходя из условий Brexit, оно должно пройти до 21 января (сам выход из ЕС намечен на 29 марта 2019 года).

При этом премьер еще раз подчеркнула, что уже выработанное и согласованное с Евросоюзом соглашения - "правильная сделка для Великобритании".

Главной проблемой, вызывающей опасения, является "страховочный план" по Северной Ирландии. Речь идет о том. Как обустроить границу между Ирландией, остающейся в ЕС и Северной Ирландией, входящей в состав Соединенного королевства.

Соглашение о выходе Британии из ЕС было утверждено 25 ноября главами государств и правительств стран ЕС на внеочередном заседании Европейского совета. Но впереди остается голосование в британском парламенте и в Европарламенте.

При этом министр по европейским делам при МИД Франции Натали Луазо заявила, что отказ Лондона от соглашения о выходе становится "все более возможным", и отметила, что такой выход будет стоить Британии "очень дорого".

В мире Европа Великобритания Brexit: Великобритания покидает Евросоюз
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