В Польше появились свои "желтые жилеты"

В среду с утра тысячи поляков опоздали на работу, в школу, на самолет, сообщает "Газета выборча". Кто-то наверняка не попал на прием к врачу, которого, возможно, ждал несколько месяцев. Дело в том, что несколько десятков польских аграриев, облаченных, по примеру французских протестующих, в желтые жилеты, заблокировали движение на одной из ключевых в Польше автострад А2. В результате на дороге образовалась пятикилометровая пробка.

Фермеры добиваются решения своих проблем, возникших в связи с угрозой африканской чумы свиней (АФС). Основное требование желтожилетников - выплата компенсаций за необходимость забоя животных. В целом протестующие выставили список из десяти пунктов.

По поручению премьер-министра Матеуша Моравецкого на место прибыл министр сельского хозяйства Ян Кшиштоф Ардановский. Под усмешки фермеров он заявил, что является одним из них, а не чиновником.

Немаловажная деталь - этот протест на трассе А2 не был официально зарегистрирован и потому его участники могут быть оштрафованы. По крайней мере в ходе перепалки (переговорами этот диалог назвать трудно) с министром полицейские уже выписывали фермерам штрафы. Тут-то родилось еще одно требование крестьян - штрафы платить не будем.

Между тем



В Египте оказалась вне закона розничная продажа светоотражающих жилетов, информирует The Associated Press. Власти также намерены поставить под контроль оптовый сбыт такой продукции. Желтые жилеты стали символом массовых протестов против роста цен во Франции. Возможно, египетские власти ввели запрет перед грядущей годовщиной беспорядков 2011 года, окончившихся свержением президента Хосни Мубарака.