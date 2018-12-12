Новости

Белорусская курятина вернется на прилавки российских магазинов 16:33
Новая Toyota Supra: опубликована фотография серийной версии 16:33
"Белавиа" планирует в 2019 году перевезти не менее 3,6 млн пассажиров 16:23
В Индии курьера поймали за поеданием еды клиента 16:22
Совфед не поддержит закон о ликвидации унитарных предприятий 16:06
ЛНР передала Киеву 42 заключенных 16:03
В Австрии сирийского "оппозиционера" приговорили к пожизненному сроку 16:02
Volkswagen продавал предсерийные автомобили 16:01
В Германии анонсировали дату новой встречи "нормандской четверки" 15:50
Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии 15:50
Новый генпрокурор Нью-Йорка начнет масштабное расследование против Трампа 15:46
Под Новороссийском село на мель иностранное судно 15:42
В Польше раскрыли убийство 8000-летней давности 15:40
Климент Колесников: Мог проплыть лучше, если бы не врезался в дорожку 15:37
Мэр Краснодара рассказал о судьбе кинотеатра "Аврора" 15:25
Никольские морозы придут в столицу 15:23
Тонна молочного шоколада вылилась на улицу в Германии 15:18
Минфин не смог полностью продать выпуск ОФЗ на 16 млрд рублей 15:14
Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла 15:10
Парковка в новогодние каникулы в Москве будет бесплатной 15:08
Иск Дениса Глушакова о разводе передадут в Москву 15:06
Volkswagen Polo вернул себе лидерство на рынке Москвы 15:05
Ослабление рубля добавило к инфляции полпроцента 14:48
Колесников выиграл "бронзу" на ЧМ по плаванию 14:45
В Сибири обнаружили уникальное захоронение коровы 14:45
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Опрос: Что вы думаете о юбилеях
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
Верховный суд разъяснил, как при разводе поступать с семейными кредитами
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
В "РГ" наградят победителей конкурса журналистов "Золотой Гонг"
12.12.2018 15:40
Рубрика: Общество

В Польше раскрыли убийство 8000-летней давности

Текст: Денис Передельский
Фото: Jacek Tomczyk / The University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw Фото: Jacek Tomczyk / The University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw
Фото: Jacek Tomczyk / The University of Cardinal Stefan Wyszynski in Warsaw

Команда археологов и антропологов установила причину гибели человека возрастом около 8000 лет, чей расколотый и сожженный череп был обнаружен полвека назад при раскопках на берегу реки Нарев на северо-востоке Польши.

Фото: British Museum’s Portable Antiquities Scheme
Найдена потрясающая 3000-летняя золотая булла
Фото: depositphotos.com
В центре Великого Новгорода раскопали древнюю улицу
Фото: Институт археологии и этнографии СО РАН
На Алтае археологи нашли уникальную диадему из бивня мамонта

Как уточняет Live Science, 50 лет назад были обнаружены обожженные фрагменты черепа. Сложив их, ученые поняли, что смерть древнего человека была насильственной. Причем до последнего времени открытие считалось достоверным подтверждением практики каннибализма.

Только сейчас при помощи сканирующего электронного микроскопа и компьютерной томографии удалось установить истину. На костях исследователи обнаружили следы заживления ран. Они считают, что несчастный прожил еще около недели после того, как получил тяжелые травмы головы.

Это опровергает гипотезу о каннибализме, но подтверждает гипотезу о том, что мужчина был убит. Он жил около 8000 лет назад и, вероятно, был охотником. На это указывают кремниевые орудия, найденные рядом с останками.

К слову, после смерти тело убитого было предано огню, возможно, это был погребальный ритуал. Также установлено, что на момент смерти мужчине было примерно 20 лет - солидный возраст для того периода времени.

"Что касается травмы головы, то ее причина очевидна, - говорит антрополог Яцек Томчик из Университета кардинала Стефана Вышинского в Варшаве. - Судя по отметинам на черепе, охотник получил очень сильный и неожиданный удар острым оружием".

Антропологи выяснили, как люди научились ходить
В Англии раскопали древнюю могилу "вампира"
Общество Наука Культура Арт Музеи и памятники
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Эрдоган: В ближайшие дни Турция начнет операцию в Сирии
МВД назвало фейком директиву о запрете посещения полицейскими концертов
Путин: Конституция РФ создала условия для развития страны
Правительство выделит более 7 млрд рублей на доплаты к пенсиям
Клинцевич: Порошенко нарочно пугает избирателей войной с Россией