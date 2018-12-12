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12.12.2018 12:33
Рубрика: Авто

В Венесуэле уволенным работникам завода Goodyear выдадут по десять шин

Текст: Яна Шамаева
Фото: depositphotos.com Фото: depositphotos.com
Фото: depositphotos.com

В Венесуэле приостановил работу завод шин Goodyear. Произошло это на фоне экономического кризиса в стране, сообщает Bloomberg.

Фото: depositphotos.com
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Новость о закрытии предприятия стала неожиданностью и для сотрудников. Утром они пришли на работу, но увидели лишь закрытые двери и оставленное на них письмо о прекращении работы.

Представители профсоюза заявили, что по закону компания должна выплатить уволенным выходные пособия и предоставить по десять шин, которые имеют огромную ценность в условиях дефицита товаров.

Goodyear ежедневно выпускал около тысячи шин. На предприятии трудилось более 1200 человек. Компания стала последней международной корпорацией, которая работала в Венесуэле в условиях кризиса и американских санкций.

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#автомобили