В Венесуэле уволенным работникам завода Goodyear выдадут по десять шин

В Венесуэле приостановил работу завод шин Goodyear. Произошло это на фоне экономического кризиса в стране, сообщает Bloomberg.

Новость о закрытии предприятия стала неожиданностью и для сотрудников. Утром они пришли на работу, но увидели лишь закрытые двери и оставленное на них письмо о прекращении работы.

Представители профсоюза заявили, что по закону компания должна выплатить уволенным выходные пособия и предоставить по десять шин, которые имеют огромную ценность в условиях дефицита товаров.

Goodyear ежедневно выпускал около тысячи шин. На предприятии трудилось более 1200 человек. Компания стала последней международной корпорацией, которая работала в Венесуэле в условиях кризиса и американских санкций.