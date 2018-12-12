Видео: Как сделать из картона электромобиль, который сможет ездить

Автомобиль - не роскошь, как говорили классики, и даже не просто средство передвижения. Машина - последняя игрушка выросших 30-50-летних мальчиков, пусть и обросших усами, пивными животами и семьями, но в душе все равно оставшихся детьми. Эти свои игрушки мальчики холят и лелеют, ими хвастаются перед друзьями, их поломки переживают, как личную трагедию.

Особым удовольствием поколения, чье детство выпало на 60-70-80-е годы прошлого века, была и остается склейка моделей машинок, в идеале - не просто копирующих внешний вид, но и способных ездить. Окунуться в эти далекие времена, вспомнить подзабытую атмосферу творчества и запах клея ПВА можно на YouTube-канале Make Your OWN Creation, где выложили подробный мануал по склейке простенького электромобиля.

За 12 минут на наших глазах лист картона превращается пусть в неказистую, но вполне себе жизнеспособную машину с фарами, бампером и радиатором. Разумеется, за сравнительно небольшие деньги в ближайшем "детском мире" можно купить более эффектную модель и даже радиоуправляемую, но ведь этот автомобильчик а) сделан своими руками, б ездит.

Поэтому выкройте вечером время, отложите взрослые дела, которые всё равно не переделать, а возьмите лист картона, ножницы, клей, и сделайте с сыном хэндмейд-машинку. Повозитесь с дизайном капота и зеркал заднего вида, прорисуйте ручки на дверцах и госномер так, чтобы даже самый строгий гаишник не придрался. И еще неизвестно, кто из вас - взрослый или ребенок - получит от этого больше удовольствия.