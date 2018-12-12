Vivo представила смартфон с двумя большими экранами, названа цена

Китайская компания Vivo представила второе поколение смартфона NEX. На этот раз производитель не стал делать выдвижную фронтальную камеру, зато оснастил гаджет вторым экраном.

Новинку так и назвали - Vivo NEX Dual Display. Главный (передний) экран получил диагональ 6,39 дюйма и разрешение 2340х1089 пикселей. Второй экран немного проще - 5,49 дюйма с разрешением 1980х1080 пикселей. Оба дисплея сделаны по технологии Super AMOLED.

Базируется устройство на платформе Qualcomm Snapdragon 845, щедро сдобренной 10 ГБ оперативки, и имеет 128 ГБ встроенной флэш-памяти. Фронтальной камеры в Vivo NEX Dual Display нет. Благодаря второму для селфи можно использовать основную камеру.

Камера, кстати, получила тройной модуль. Основной - 12 МП с диафрагмой f/1,79, автофокусом и оптической стабилизацией. Дополнительный - 2 Мп и объективом с диафрагмой F/1,8. Третий - камера 3D TOF, знакомая нам по Oppo RX17 Pro. Камера не лишена поддержки искусственного интеллекта для создания лучших снимков.

Аккумулятор в смартфоне установлен емкостью 3500 мАч. Он поддерживает быструю зарядку. Работает Vivo NEX Dual Display под Funtouch OS 4.5 на основе Android 9 Pie.

Ожидается, что новинка появится в продаже 29 декабря. Стоимость устройства 725 долларов (около 48,2 тысячи рублей).