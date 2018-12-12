За год на Россию было совершено более четырех миллиардов кибератак

Только в 2018 году на Россию было совершено более 4,3 миллиарда кибератак на критическую информационную инфраструктуру. Об этом сообщил заместитель директора Национального координационного центра по компьютерным инцидентам (НКЦКИ) Николай Мурашов. Семнадцать тысяч из них - наиболее опасные.

Годом ранее их число было почти в два раза меньше. По данным НКЦКИ, в 2017 году было зафиксировано 2,4 миллиарда случаев кибератак, 12 тысяч из них - наиболее опасные. Резкое увеличение числа атак в этом году специалисты центра связывают с проведением Чемпионата мира по футболу минувшим летом. Только на информационную инфраструктуру ЧМ-2018 было совершено более 25 миллионов вредоносных воздействий, сообщил Мурашов.

По словам Евгения Лифшица, главы Агентства кибербезопасности, члена экспертного совета комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи, уходящий год выявил и другие тенденции в сфере кибербезопасности:

- Во-первых, в серии экспериментов этого года было успешно показано, что можно удаленно взломать любое транспортное средство - автомобиль, корабль, самолет (с земли). Во-вторых, это резкий рост числа ботнетов, тесно связанный с ростом числа умных устройств (IoT) и их слабой защищенностью. Некоторые из ботнетов показывают практически признаки искусственного интеллекта, и только чудом до сих пор с их помощью не учинили теракт. В-третьих, это воровство персональных данных из облаков и с незащищенных серверов - и воровство персональных данных вообще, как тренд. В-четвертых, новую волну популярности переживают вирусы-вымогатели, один из которых недавно парализовал в Москве канатную дорогу, а в США вообще жизнь целого города Атланты. В-пятых, окончательно определились расклады по "национальным” группировкам хакеров и в первой тройке, неожиданно, Иран и Северная Корея. Кибервойна - это уже реальность, недавнее "минирование” ТЦ яркий тому пример.

При этом Культура кибербезопасности у людей пока еще не привита. Зачастую они не понимают, насколько серьезно то, что хакер может взломать автомобиль, самолет или завод. Да и доля утечек данных из-за сотрудников по-прежнему превышают долю утечек из-за внешних атак.

- Главная причина тут - невыполнение должностных инструкций, либо пренебрежение элементарными средствами защиты информации, - считает ЕвгенийЛифшиц. - Необходимо знакомить сотрудников с базовыми правилами кибербезопасности, проводить посвященные этому вопросу летучки, для больших компаний - разработать свою политику, нарушение которой карается какими-то санкциями. В итоге все равно кто-нибудь сделает логин admin и пароль 12345, против глупости и беспечности лекарства еще не изобрели. А можно не бороться с проблемой, а просто радикально ее решить - как сейчас делают в российской армии: в войска уже начали поступать специальные флеш-накопители для хранения секретных данных, каждая закреплена за военнослужащим. Два вида накопителей: красный и синий. Первый предназначен для документов, относящихся к категории секретных, второй - для работы с незакрытыми служебными документами (которые все равно нельзя копировать на любые внешние накопители).

Согласно исследованию "Лаборатории Касперского", почти половина российских компаний планирует увеличить инвестиции в безопасность, две трети опрошенных предприятий уже имеют программу реагирования на киберинциденты. А по прогнозам Сбербанка, объем мировых расходов компаний на кибербезопасность до 2021 года вырастет в 14 раз и достигнет примерно триллиона долларов (столько же, сколько сегодня составляют потери от кибератак).

- Осознанность компаний насчет кибератак медленно, но неуклонно растет. Ключевая проблема - дефицит специалистов по кибербезопасности, которых через 5 лет будет не хватать примерно двух миллионов, - говорит эксперт. - Если говорить о госрасходах, то в программе "Цифровая экономика" до 2024 года лишь 18 миллиардов рублей будет потрачено на развитие кибербезопасности. Это очень мало.