Постановление Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 1441 г. Москва "Об утверждении Правил установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности"

В соответствии с частью 11 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" Правительство Российской Федерации постановляет:

Утвердить прилагаемые Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности.

Председатель Правительства Российской Федерации



Д. Медведев

Правила установления и выплаты повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, проживающим в сельской местности

1. Настоящие Правила определяют порядок установления и выплаты лицам, проработавшим не менее 30 календарных лет в сельском хозяйстве, не осуществляющим работу и (или) иную деятельность, в период которой они подлежат обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации" (далее - лица, проживающие в сельской местности), повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности, предусмотренного частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях" (далее - повышение фиксированной выплаты).

2. Лицам, проживающим в сельской местности, повышение фиксированной выплаты устанавливается в размере 25 процентов суммы установленной фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности на весь период их проживания в сельской местности.

3. Исчисление стажа работы в сельском хозяйстве для определения права на повышение фиксированной выплаты осуществляется в соответствии с Правилами исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 29 ноября 2018 г. N 1440 "Об утверждении списка работ, производств, профессий, должностей, специальностей, в соответствии с которыми устанавливается повышение размера фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях", и Правил исчисления периодов работы (деятельности), дающей право на установление повышения фиксированной выплаты к страховой пенсии по старости и к страховой пенсии по инвалидности в соответствии с частью 14 статьи 17 Федерального закона "О страховых пенсиях".

4. При отнесении местности к сельской для установления повышения фиксированной выплаты применяется раздел "Сельские населенные пункты" Общероссийского классификатора объектов административно-территориального деления (ОКАТО).

5. Установление повышения фиксированной выплаты осуществляется территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации по месту жительства (пребывания, фактического проживания) в сельской местности гражданина Российской Федерации либо по месту жительства в сельской местности иностранного гражданина или лица без гражданства, обратившихся с заявлением об установлении соответствующей страховой пенсии (о назначении страховой пенсии, перерасчете ее размера и переводе с одного вида пенсии на другой вид).

Регистрация по месту жительства подтверждается в отношении гражданина Российской Федерации соответствующей отметкой в паспорте гражданина Российской Федерации, а в отношении иностранного гражданина или лица без гражданства - соответствующей отметкой в виде на жительство.

Регистрация гражданина Российской Федерации по месту пребывания подтверждается свидетельством о регистрации по месту пребывания.

Место фактического проживания гражданина Российской Федерации в сельской местности, за исключением случая, указанного в абзаце пятом настоящего пункта, при установлении и выплате повышения фиксированной выплаты подтверждается его личным заявлением, которое ежегодно подается в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту его фактического проживания в сельской местности. Подача заявления осуществляется до истечения 12 месяцев с месяца подачи заявления об установлении (выплате) соответствующей страховой пенсии или предыдущего подтверждения места фактического проживания в сельской местности.

Ежегодное подтверждение места фактического проживания в сельской местности не требуется в случае выбора пенсионером доставки страховой пенсии организацией почтовой связи или иной организацией, занимающейся доставкой страховой пенсии.

6. При назначении соответствующей страховой пенсии, переводе с одного вида страховой пенсии на другой вид страховой пенсии или с другой пенсии, установленной в соответствии с законодательством Российской Федерации, на страховую пенсию установление повышения фиксированной выплаты производится одновременно с назначением соответствующей страховой пенсии или осуществлением указанных переводов.

7. При переезде гражданина Российской Федерации на новое место жительства (пребывания, фактического проживания) в сельскую местность либо иностранного гражданина или лица без гражданства на новое место жительства в сельскую местность, оставлении работы и (или) иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", приобретении необходимого календарного стажа работы в сельском хозяйстве, дающего право на установление повышения фиксированной выплаты, и наличии других условий, предусмотренных пунктом 1 настоящих Правил, повышение фиксированной выплаты устанавливается на основании поданного им в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по месту жительства (пребывания, фактического проживания) в сельской местности соответствующего заявления в срок, предусмотренный пунктом 2 части 1 статьи 23 Федерального закона "О страховых пенсиях".

8. В случаях переезда гражданина Российской Федерации на новое место жительства (пребывания, фактического проживания) за пределы сельской местности либо иностранного гражданина или лица без гражданства на новое место жительства за пределы сельской местности, поступления на работу и (или) осуществления иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации", перерасчет размера фиксированной выплаты с учетом наступивших указанных обстоятельств производится в срок, предусмотренный пунктом 1 части 1 статьи 23 Федерального закона "О страховых пенсиях".

9. Обстоятельствами, влекущими перерасчет размера фиксированной выплаты, предусмотренный пунктом 8 настоящих Правил, являются:

а) снятие гражданина Российской Федерации с регистрационного учета по месту жительства (пребывания) в сельской местности либо снятие иностранного гражданина или лица без гражданства с регистрации по месту жительства в сельской местности;

б) истечение срока регистрации гражданина Российской Федерации по месту пребывания в сельской местности;

в) постановка гражданина Российской Федерации на регистрационный учет по месту жительства (пребывания) либо регистрация иностранного гражданина или лица без гражданства по месту жительства в местности, не относящейся к сельской;

г) подача гражданином Российской Федерации в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о запросе выплатного (пенсионного) дела при переезде на новое место жительства (пребывания, фактического проживания) либо иностранным гражданином или лицом без гражданства заявления о запросе выплатного (пенсионного) дела при переезде на новое место жительства в местность, не относящуюся к сельской;

д) подача гражданином Российской Федерации в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг заявления о переезде на новое место жительства (пребывания, фактического проживания) либо иностранным гражданином или лицом без гражданства заявления о переезде на новое место жительства в местность, не относящуюся к сельской;

е) несоблюдение пенсионером установленного частью 19 статьи 21 Федерального закона "О страховых пенсиях" требования о ежегодном подтверждении факта его регистрации по месту получения страховой пенсии в сельской местности;

ж) поступление на работу и (или) осуществление иной деятельности, в период которой застрахованное лицо подлежит обязательному пенсионному страхованию в соответствии с Федеральным законом "Об обязательном пенсионном страховании в Российской Федерации";

з) несоблюдение пенсионером требования ежегодного подтверждения места фактического проживания в сельской местности, предусмотренного абзацем четвертым пункта 6 настоящих Правил.

10. Обстоятельства, предусмотренные подпунктами "а" и "в" пункта 9 настоящих Правил, подтверждаются сведениями о снятии гражданина Российской Федерации с регистрационного учета (постановке на регистрационный учет) по месту жительства (пребывания), о снятии с регистрации по месту жительства (постановке на регистрацию) иностранного гражданина или лица без гражданства в Российской Федерации, представляемыми Пенсионному фонду Российской Федерации (его территориальным органам) Министерством внутренних дел Российской Федерации (его территориальными органами) в рамках межведомственного информационного взаимодействия, либо документами, представленными лицом в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по собственной инициативе.

11. Обстоятельства, предусмотренные подпунктом "ж" пункта 9 настоящих Правил, подтверждаются сведениями индивидуального (персонифицированного) учета в системе обязательного пенсионного страхования или документами, представленными лицом в территориальный орган Пенсионного фонда Российской Федерации или многофункциональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг по собственной инициативе.

12. Выплата, включая доставку, повышения фиксированной выплаты, в том числе по доверенности, осуществляется одновременно с соответствующей страховой пенсией в порядке и сроки, которые определены для страховой пенсии Федеральным законом "О страховых пенсиях".