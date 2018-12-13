Audi отзывает 7 тысяч автомобилей из-за брака

В России отзовут 7 095 автомобилей Audi. Под действие кампании попадают модели A4, А5, А6, Q5 с двигателями 2,0 TFSI, проданные с 2012 по 2017 год.

Как уточнили в Росстандарте, причина отзыва - вероятность проникновения влаги в электронные компоненты автомобиля. Это может привести к перегреву и выходу из строя дополнительного насоса охлаждающей жидкости. В итоге не исключены локальные оплавления.

Владельцев автомобилей, попадающих под отзывную акцию, уведомят о необходимости прибыть в ближайший дилерский центр по телефону или электронной почте. Также можно самостоятельно проверить, есть ли VIN-код транспортного средства в списке, опубликованном на сайте Росстандарта.

На всех отзывных автомобилях бесплатно заменят дополнительный насос охлаждающей жидкости и обновят программное обеспечение блока управления двигателя.

Ранее сообщалось, что Audi отзовет из-за дизельного скандала почти 64 тысячи авто.