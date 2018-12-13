Два российских клуба сыграли друг с другом в баскетбольной Евролиге. Матч между "Химками" и ЦСКА состоялся уже после подписания этого номера в печать. А чуть ранее состоялись поединки второго по значимости турнира, Еврокубка, где нашу страну представляют три коллектива.

Помимо главного приза в виде собственно трофея, участники Еврокубка борются за бонус в виде годичной лицензии Евролиги. Так что с мотивацией у команд проблем нет никаких. Да и по именам турнир очень даже солидный - "Уникаха", "Црвена Звезда", "Альба", "Галатасарай", "Партизан". Приятно, что в этой компании российские клубы - на ведущих ролях. Как всегда стабилен "Локомотив-Кубань". Краснодарцам в прошлом розыгрыше чуть-чуть не хватило до титула, и кубанцы всерьез настроены взять вершину со второй попытки. Они заранее обеспечили себе выход в следующий раунд, куда попадает четверка лучших команд из каждой группы. А в отчетном туре "Локо" дома расправился с хорватской "Цедевитой", которой с турнирной точки зрения победа была куда нужнее - 80:76. Теперь у "железнодорожников" восемь выигрышей при одном поражении и первое место в секстете В.

По схожему графику идет и казанский УНИКС. Он выступает в группе D и накануне принимал испанскую "Уникаху". На кону здесь также был статус лидера группы - оба клуба квалифицировались в следующий раунд досрочно. Равный матч завершился в пользу российского клуба - 87:84. Макколум принес казанцам 21 очко, Генри - еще 19. У УНИКСа теперь восемь побед в девяти турах.

А вот у "Зенита" дела складываются не так хорошо. Команда Василия Карасева и в Единой лиге пока держится довольно скромно, замыкая пятерку сильнейших. И в Еврокубке пока не гарантировала себе выход из группы. Это могло произойти в Валенсии, где "сине-бело-голубые" гостили у недавнего победителя Еврокубка и чемпиона Испании. Но провал в первой четверти, которую "летучие мыши" выиграли 27:19, стоил питерцам слишком дорого. "Зенит" очень старался соперника догнать, однако ближе чем на расстояние в шесть очков приблизиться к испанцам не смог - 97:89 в пользу "Валенсии". Российскому клубу не помогла даже отличная игра Рейнолдса, который набрал 21 очко.

- Старались показать свой максимум, но у нас сохраняются проблемы с составом. Вторую половину мы играли фактически вшестером. "Валенсия" забила несколько очень тяжелых мячей, то есть мы грамотно действовали в защите, но соперник этими попаданиями и создал разницу в счете. Нужно продолжать бороться, у нас есть шанс пройти дальше, - приводит слова главного тренера "Зенита" Василия Карасева официальный сайт петербургского клуба.

На данный момент "сине-бело-голубые" занимают третье место в группе С. Чтобы пройти дальше, "Зениту" в последнем туре нужно обыгрывать французский АСВЕЛ. Игра состоится 18 декабря в Санкт-Петербурге. Будущий соперник питерцев свои турнирные задачи на данном этапе уже решил - он точно сыграет в следующем раунде. Первый матч между командами во Франции завершился уверенной победой АСВЕЛа 89:68.

- Мы играем дома, при своих трибунах. Все зависит от нас, нам не нужно считать остальные расклады. Победа выведет нас в топ-16. Нужно выигрывать и не смотреть на игры конкурентов, - сказал по этому поводу форвард "Зенита" Вадим Панин.

Тем временем

В Белграде состоялась жеребьевка женского чемпионата Европы по баскетболу. Турнир пройдет с 27 июня по 7 июля в Сербии и Латвии. Сборная России попала в группу D, где ее соперницами станут хозяйки турнира команда Сербии, а также Бельгия и Белоруссия. Матчи группового этапа пройдут в Зренянине. Это пятый по величине город Сербии. Чтобы выйти в плей-офф, нужно занимать место не ниже второго.