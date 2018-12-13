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13.12.2018 13:13
Рубрика: Спорт

Биатлонист Шипулин: Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм

Текст: Данила Жиляев
Представители австрийской полиции явились в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене. Они опросили ряд спортсменов и специалистов в связи с прошедшим там в 2017 году чемпионатом мира - в правоохранительных органах считают, что российские биатлонисты во время турнира нарушали антидопинговые правила. Эта ситуация вызвала возмущение спортсменов.
Фото: Александр Вильф/РИА Новости Фото: Александр Вильф/РИА Новости
Фото: Александр Вильф/РИА Новости

В Союзе биатлонистов России заявили, что связались с посольством РФ в Австрии и намерены оказать атлетам полную и всестороннюю поддержку. Кроме того, не сообщается, откуда вообще у полицейских появилась такая информация и почему это произошло лишь спустя почти два года после чемпионата мира в Хохфильцене.

Фото: AFP/ Jure Makovec
МИД РФ: Москва отреагирует на ситуацию с биатлонистами в Австрии

Одним из тех, к кому возникли вопросы у полицейских, оказался Антон Шипулин. Он крайне резко отреагировал на это, опубликовав в соцсетях запись, в которой категорично заявил, что никогда не нарушал антидопинговых правил, а подобные ситуации подрывают доверие к российскому биатлону. Он назвал обвинения безосновательным бредом. Солидарность с ним в соцсетях выразили и другие наши биатлонисты.

"Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом, - написал Шипулин в своем Instagram. - Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками".

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Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом. Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками. Мне не в чем упрекнуть себя. *** I have never used any prohibited substances. I have never violated a single anti-doping rule. I have always been open to all anti-doping authorities and institutions. I have no explanation for recent events. I am angry and furious about the witch-hunt that is going on. It undermines my trust not only in anti-doping institutions in general, but in biathlon as a sport in particular. All possible accusations towards myself, even all rumors are nonsense. Total nonsense. I have always been honest to myself, to the Biathlon family and to the supporters. I have nothing to blame myself for.

Публикация от Anton Shipulin (@anton_shipulin)

Спорт Биатлон
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