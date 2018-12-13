Биатлонист Шипулин: Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм

Представители австрийской полиции явились в расположение сборной России по биатлону в Хохфильцене. Они опросили ряд спортсменов и специалистов в связи с прошедшим там в 2017 году чемпионатом мира - в правоохранительных органах считают, что российские биатлонисты во время турнира нарушали антидопинговые правила. Эта ситуация вызвала возмущение спортсменов.

В Союзе биатлонистов России заявили, что связались с посольством РФ в Австрии и намерены оказать атлетам полную и всестороннюю поддержку. Кроме того, не сообщается, откуда вообще у полицейских появилась такая информация и почему это произошло лишь спустя почти два года после чемпионата мира в Хохфильцене.

Одним из тех, к кому возникли вопросы у полицейских, оказался Антон Шипулин. Он крайне резко отреагировал на это, опубликовав в соцсетях запись, в которой категорично заявил, что никогда не нарушал антидопинговых правил, а подобные ситуации подрывают доверие к российскому биатлону. Он назвал обвинения безосновательным бредом. Солидарность с ним в соцсетях выразили и другие наши биатлонисты.

"Я никогда в жизни не употреблял допинг. Я никогда не нарушал антидопинговых правил. Я всегда добросовестно проходил все допинг-тесты и всегда был открыт для всех антидопинговых служб. У меня нет никакого объяснения происходящему. Я крайне зол, что продолжается охота на ведьм, которая подрывает мое доверие, как абсолютно чистого спортсмена, не только к борьбе с допингом, но и к нашему виду спорта в целом, - написал Шипулин в своем Instagram. - Любые обвинения, даже любые домыслы в свой адрес, иначе как полным бредом я назвать не могу. Это абсолютно безосновательный бред, ничего кроме возмущения не вызывающий. Я всегда честен перед собой, биатлонной семьей и болельщиками".