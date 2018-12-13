"Богемскую рапсодию" запретили в Таджикистане

Байопик лидера группы Queen Фредди Меркьюри от Брайана Сингера "Богемская рапсодия" был запрещен к показу в Таджикистане. Об этом сообщает РИА Новости, ссылаясь на комиссию по выдаче лицензий "Таджикфильма".

"Показ запрещен в связи с провокационными сценами, имеющими место в картине", - пояснили в ведомстве. Без указания, какие именно моменты в фильме смутили чиновников.

Между тем, не тайна, что Меркьюри был бисексуален, и в "Рапсодии" можно найти отражение этого факта.

Лицензионная комиссия "Таджикфильма" работает три года, и ее одобрение требуется для каждого фильма иностранного производства, претендующего на прокат в этой стране.

С нашей рецензией на ленту можно ознакомиться здесь.

Ранее сообщалось, что "Богемская рапсодия" вошла в десятку наиболее популярных фильмов уходящего года на основе запросов посетителей киноагрегатора IMDb.