Названы десять самых популярных фильмов 2018 года

На основании количества посещений страниц того или иного фильма на агрегаторе IMDb составлен список из десяти фильмов 2018 года, пользовавшихся у зрителей наибольшим интересом. "Чарт" приводит Insider, не забыв присовокупить, что аудитория агрегатора - 250 миллионов уникальных посещений в месяц.
Закрывает десятку байопик Фредди Меркьюри и Queen "Богемская рапсодия", аккуратное кино, которое критики с порога окрестили "экранизацией статьи Википедии". Со звездой телепараноида "Мистер Робот" Рами Малеком в роли Фредди.
Наша рецензия на ленту - здесь.
Сиквел сверхуспешной анимационной экшн-комедии "Суперсемейка" выдал еще более впечатляющие показатели, чем первая лента 2004-го и признается изданием одним из лучших анимационных проектов года.
Рецензия - тут.
Восьмое - подростковый квазикиберпанк от Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".
Нашу рецензию на него можно найти тут.
"Миссия невыполнима: Последствия" с неизменным Томом Крузом в роли непотопляемого Итана Ханта, шестой фильм франшизы, - на седьмом месте.
56-летний Том, как это у него заведено, сам выполнял все трюки, в одном из прыжков умудрившись сломать лодыжку и застопорить съемки.
Рецензия - здесь.
С нетерпением ожидавшийся "Веном" с Томом Харди - шестое место.
Наша рецензия - здесь.
От пятой строчки списка повеяло несколько неожиданностью: шарксплотейшн зоохоррор "Мег: Монстр глубины" с Джейсоном Стэтхэмом. Картина была, в среднем, встречена прохладно, но заработала в мировом прокате 530 миллионов, спровоцировав студийных боссов засуетиться на предмет продолжения.
Наша рецензия - тут.
Четвертое - "Мир Юрского периода 2", сиквел перезапуска. Сборы - 1 305 000 000 долларов.
Наша рецензия - здесь. Третий фильм - в 2021-м.
Вершину же списка предсказуемо оккупировали кинокомиксы. Третье место - второй "Дэдпул".
Второе - порвавшая всё и вся "Черная Пантера".
С рецензией можно ознакомиться тут.
Первое - дорвавшие все, что не порвала "Пантера", "Мстители: Война бесконечности".
Также по этому принципу были определены десять самых популярных у зрителей сериалов уходящего года.