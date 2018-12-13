Названы десять самых популярных фильмов 2018 года

На основании количества посещений страниц того или иного фильма на агрегаторе IMDb составлен список из десяти фильмов 2018 года, пользовавшихся у зрителей наибольшим интересом. "Чарт" приводит Insider, не забыв присовокупить, что аудитория агрегатора - 250 миллионов уникальных посещений в месяц.

Закрывает десятку байопик Фредди Меркьюри и Queen "Богемская рапсодия", аккуратное кино, которое критики с порога окрестили "экранизацией статьи Википедии". Со звездой телепараноида "Мистер Робот" Рами Малеком в роли Фредди.

Наша рецензия на ленту - здесь.

Сиквел сверхуспешной анимационной экшн-комедии "Суперсемейка" выдал еще более впечатляющие показатели, чем первая лента 2004-го и признается изданием одним из лучших анимационных проектов года.

Рецензия - тут.



Восьмое - подростковый квазикиберпанк от Стивена Спилберга "Первому игроку приготовиться".

Нашу рецензию на него можно найти тут.



"Миссия невыполнима: Последствия" с неизменным Томом Крузом в роли непотопляемого Итана Ханта, шестой фильм франшизы, - на седьмом месте.

Рецензия.

56-летний Том, как это у него заведено, сам выполнял все трюки, в одном из прыжков умудрившись сломать лодыжку и застопорить съемки.

Рецензия - здесь.

С нетерпением ожидавшийся "Веном" с Томом Харди - шестое место.

Наша рецензия - здесь.



От пятой строчки списка повеяло несколько неожиданностью: шарксплотейшн зоохоррор "Мег: Монстр глубины" с Джейсоном Стэтхэмом. Картина была, в среднем, встречена прохладно, но заработала в мировом прокате 530 миллионов, спровоцировав студийных боссов засуетиться на предмет продолжения.

Наша рецензия - тут.



Четвертое - "Мир Юрского периода 2", сиквел перезапуска. Сборы - 1 305 000 000 долларов.

Наша рецензия - здесь. Третий фильм - в 2021-м.

Вершину же списка предсказуемо оккупировали кинокомиксы. Третье место - второй "Дэдпул".

Рецензия.

Второе - порвавшая всё и вся "Черная Пантера".

С рецензией можно ознакомиться тут.

Первое - дорвавшие все, что не порвала "Пантера", "Мстители: Война бесконечности".

Наша рецензия.

Также по этому принципу были определены десять самых популярных у зрителей сериалов уходящего года.