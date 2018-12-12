Зрители определили десять самых популярных телесериалов 2018 года

На основании количества просмотров страниц того или иного шоу на IMDb, крупнейшем планетарном киноагрегаторе, составлен ежегодный традиционный список из десяти сериалов, как минимум по этому параметру - наиболее популярных.

"Чарт" выглядит, конечно, странновато, спорно… но против статистики разве попрешь?

"Очевидный лидер" - неуклонно теряющая рейтинги, а теперь еще и утратившая главного героя, шерифа Рика, постапокалиптическая разговорная зомби-драма "Ходячие мертвецы". Как сообщает ET, "даже после девяти сезонов фанаты все еще не утратили интереса" к сериалу. Чему данные IMDb - вещдок.

Вторая строчка - антология "Черное зеркало". Исключительный сайфай-триллер о технологиях, которые становятся более во вред, нежели во благо. Премьера, кстати, пятого сезона - уже 28 декабря.

"Мир Дикого запада", из которого HBO по-прежнему, похоже, не теряет надежды сделать флагмана и замену "Игре престолов", - третья строчка. Наша рецензия на второй сезон шоу - здесь. Третий обещан на 2020-й.

Мракобесная антиутопия "Рассказ служанки" - четвертое место. Наши рецензии на первый и второй сезоны - здесь и здесь. Третий увидим в наступающем году.

Медицинская драма-долгожитель "Анатомия страсти" - пятое место по количеству запросов на IMDb. Шоу, стартовавшее в 2005 году и исправно дающее стабильный рейтинг, уже продлено на шестнадцатый сезон.

Вторую пятерку лидеров открывает новичок - хоррор режиссера "Окулюса" и "Уиджи", уроженца Салема Майкла Флэнегана "Призраки дома на холме". Наша рецензия на сериал - здесь. О продлении информации пока нет, но с учетом симпатизирующих отзывов и впечатляющей оценки зрителей дело за этим вряд ли станет.

Далее - еще одна антология, еще один хоррор - "Американская история ужасов". Восьмой сезон сериала, закончившийся в прошлом месяце, был встречен с не иссякшим энтузиазмом, впереди - еще как минимум два: в 2019-м и 2020-м соответственно.

"Викинги" - восьмые. Сейчас шоу переживает свой пятый сезон, и с продлением на шестой вопрос уже решен. Девятое - скандальная суицидальная подростковая драма от Селены Гомес "13 причин почему", в наступающем году заходящая уже на свой третий сезон. И, наконец, замыкают десятку драмедийные "Бесстыдники" - "грубоватые, но всегда веселые", девятый сезон которых заканчивается в 2019-м.