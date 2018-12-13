Иски с обвинениями в сексуальных домогательствах поставили на грань финансовой пропасти "Бойскаутов Америки". По данным американских СМИ, одна из крупнейших и старейших молодежных организаций в США с более чем вековой историей уже наняла юристов и готовится подать иск о банкротстве.

Причин тому несколько. За последние годы репутация организации покрылась порочащими ее пятнами многочисленных исков о сексуальном насилии со стороны ее сотрудников или волонтеров. Причем многие из них относятся к случаям, имевшим место еще в 60-70-х годах прошлого века. В 2017 году руководство "Бойскаутов" выложило более 7 миллионов долларов только на оплату услуг юристов по ведению этих дел, не говоря уже о компенсациях. Организация также подвергалась критике со стороны либеральных кругов за неравные права для сексуальных меньшинств. На фоне этих скандалов несколько ключевых спонсоров "Бойскаутов" объявили о прекращении дальнейшей финансовой поддержки. Наконец, в организацию стало вступать все меньше юных американцев. Так, если в 70-х в ее рядах насчитывалось около 6 миллионов скаутов, то сейчас их почти втрое меньше - лишь около 2,3 миллиона.

Подача иска о банкротстве в американской практике не означает ликвидации организации как таковой, а скорее является защитным механизмом. Руководство "Бойскаутов" в публичном письме к сотрудникам заверило, что попытается сохранить без изменений существующие программы обучения.

"Бойскауты" - далеко не первая жертва цунами #MeToo, захлестнувшей Америку в последние годы. Расследования о сексуальных домогательствах с давностью до полувека стали нормой и поставили крест на репутации ряда организаций и зарубили множество карьер.