Большой кроссовер Volkswagen получил в России новые опции и подорожал

Компания Volkswagen объявила о расширении набора базового и опционального оборудования для модели Teramont 2019 модельного года.

Теперь в стандартное оснащение большого кроссовера входят адаптивный круиз-контроль, система автоматического торможения и многофункциональное рулевое с отделкой кожей и подогревом.

Палитра цветов окраски кузова автомобиля пополнилась двумя новыми оттенками: синий Pacific и коричневый Hunting. Оба - с эффектом металлик.

Также появилась возможность опционально поставить во втором ряду два отдельных кресла с персональными регулировками. Но в этом случае семиместный кроссовер превратится в шестиместный.

В дополнение к опциональному оборудованию добавлен пакет "Техника", в который входит система кругового обзора Area View, включая камеру заднего вида.

В то же время стартовая цена модели выросла на 120 тысяч рублей - теперь огромный SUV можно купить от 2 949 000 рублей.

Напомним, Teramont доступен в России с двумя бензиновыми двигателями: 2,0-литровым турбированным силовым агрегатом R4 (220 л.с.) и 3,6-литровым VR6 (280 л.с.). В сочетании с каждым из них предлагается 8-ступенчатая автоматическая коробка передач и полный привод 4Motion. Модель предлагается в четырех комплектациях - Origin, Respect, Status и Exclusive.

Кстати, "РГ" протестировала Volkswagen Teramont. Можете ознакомиться с нашим материалом.