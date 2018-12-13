Большой театр поставил "Путешествие в Реймс" Джоаккино Россини

Опера "Путешествие в Реймс" - "коронационная комедия": здесь описаны забавные перипетии персонажей, застрявших по пути в Реймс на коронацию. Спектакль на Исторической сцене Большого театра - копродукция с тремя оперными домами: Нидерландской Национальной оперой, Королевской Датской оперой и Оперой Австралии. Команда, поставившая в Москве одну из самых необычных партитур Россини, - из Италии: режиссер Дамиано Микьелетто, художники - Паоло Фантин (сценография), Карла Тети (костюмы), Алессандро Карлетти (свет). Музыкальный руководитель и дирижер - Туган Сохиев, который, кстати, в свое время и представил впервые "Реймс" в России - в Мариинском театре. Та постановка стала дебютом целого поколения молодых певцов Академии Мариинки, получив премию "Золотая маска" (2006) как лучший спектакль.

В Большом театре Сохиев сначала представил партитуру в концертном варианте на Исторической сцене и в Филармонии-2 (в январе 2017 года), а затем уже выбрал приглянувшуюся постановочную версию - чтобы россиниевская партитура засверкала и открылась во всем обаянии ее виртуозных вокальных партий и комических подтекстов.

Зрелище остроумное и лихо закрученное, переместившее героев оперы из времен Французской Реставрации в современную художественную галерею и парадоксальным образом завершившееся тем, чем сюжет россиниевской оперы как раз не заканчивается, - коронацией Карла Х в Реймсском соборе. Сюжет оперы построен в жанре комического абсурда, когда все персонажи - маркизы, графы, кавалеры из разных стран (в том числе и России) оказываются в курортной гостинице "Золотая лилия", откуда должны отправиться дальше на коронацию короля. Но ни одной свободной лошади для путешествия в Реймс не находится. Торжественный вояж заканчивается, не начавшись. Зато опера оборачивается серией любовных перипетий, изложенных Россини на языке головоломных арий, 14-голосных ансамблей, перепалок и скороговорок. Уже исполнить саму партитуру - искусство. Но итальянский режиссер Дамиано Микьелетто добавляет драйва, представляя сложноустроенное действие, где хозяйка гостиницы становится главой художественной галереи мадам Кортезе (Хулькар Сабирова) и вместе со своими помощниками - аукционистом доном Профондо (Жозе Фардидья), доном Пруденцио (Петр Мигунов) и реставратором Сиднеем (по либретто английский лорд, Давид Менендез) готовит очередную выставку.

Белый "куб" интерьера галереи на сцене заполняется уборщицами с ведрами и швабрами, рабочими, передвигающими контейнеры и коробки. Комический сюрприз состоит в том, что в действие включаются персонажи, вышедшие из живописных полотен, из-под пленок, из контейнеров с надписями Fragile (хрупкий, бьющийся).

Опера оборачивается серией любовных перипетий, изложенных Россини на языке головоломных арий, перепалок и скороговорок

Графиня де Фольвиль (Альбина Шагимуратова), швыряющая туфли, виртуозно капризничающая, переливающая, будто ртуть, свои фиоритуры, одета как дама с полотна Жерара. Из-под пленки появляется Мелибея в исподнем (польская маркиза, Елена Максимова), темпераментная, с яркой вокальной харизмой, провоцирующая яростные стычки своих поклонников - графа Либенскофа (в либретто русский генерал, Рузиль Гатин) и дона Альваро (испанский адмирал, Игорь Головатенко). Бурные сцены умиротворяет персонаж в расшитой золотом католической ризе без рукавов, барон Тромбонок (Николай Казанский). Режиссер строит цепочку абсурдистских сцен, которые отлично иллюстрирует филигранный секстет "Весь мир можно назвать большой палатой сумасшедшего дома". Апофеоз "сумасшествия" наступает, когда из всех углов галереи вдруг бесшумно выплывают ряженые герои полотен - герцогиня Альба с цветком в волосах и собачкой на колесиках, танцовщица Дега с "кривыми" движениями, отрезавший себе ухо Ван Гог с "Автопортрета", веласкесовская инфанта, Юдифь с головой Олоферна.

Три греческие нимфы танцуют под звуки арфы и арию о Золотом веке и братской любви, доносящуюся из-за сцены: это звучит завораживающий красотой голос Коринны (Альбина Латипова) - у Россини поэтессы, вдохновленной героиней мадам де Сталь, в спектакле - юной художницы с папкой в руках.

Но не только комические перипетии героев, так ловко придуманные постановщиками, очаровывают своей искусностью, но в первую очередь высочайшее музыкальное качество и филигранная исполнительская выделка партитуры. Оркестр у Сохиева звучит точено, легко, воздушно и с каким-то изящным драйвом, поддерживая тончайшим балансом богатое кружево вокальных партий. Чистые, прозрачные ансамбли - от секстетов до 14 голосов, виртуозные арии, где голоса вступают в конкуренцию с соло деревянных, юмор, когда оркестр "невозмутимо" сопровождает сценический абсурд или комически отыгрывает мотивы моцартовского "Турецкого марша", токатты Баха ре-минор, пятой бетховенской симфонии и т. п. Словом, это тот самый Россини, от которого остается ощущение игры, фортуны, праздника жизни. Праздник устраивают себе и персонажи на сцене. Поперек сюжета оперы, где они так и не попадают в Реймс, герои спектакля переодеваются прямо на сцене в жераровские костюмы и торжественно входят в открывшийся в живописной раме зал Реймсского собора. Собравшись в точную мизансцену исторического полотна Франсуа Жерара "Коронация Карла Х" (1827) гости прославляют хором любимого правителя, чье восшествие на престол предвещает счастье и любовь.

В это, конечно, люди мало верили и 200 лет назад. Мудрый Россини не случайно написал комическую оперу.