Вслед за "Локомотивом" без еврокубковой весны остался ЦСКА. Армейцы сенсационно разгромили на выезде действующего победителя Лиги чемпионов "Реал" - 3:0. Впрочем, для третьего места и выхода в плей-офф Лиги Европы этого оказалось недостаточно.

В параллельной встрече "Виктория" (Пльзень) одолела дома "Рому" (2:1) и завершила групповой этап с семью очками. Столько же набрал и ЦСКА. Но из-за личных встреч армейцы финишировали четвертыми. Ключевым для "красно-синих" стал домашний матч пятого тура с чешским клубом (1:2). Не проиграй в нем, они как минимум продолжили бы выступать в Европе. А там могли и на выход из группы замахнуться. Но не получилось.

Никому из любителей российского футбола в этот вечер не было стыдно за ЦСКА. Армейцы дважды по ходу Лиги чемпионов обыграли "Реал". Встреча на легендарном "Сантьяго Бернабеу" и вовсе стала исторической: "красно-синие" нанесли испанскому гранду крупнейшее домашнее поражение в истории еврокубков.

И неважно, что у мадридцев больше нет Криштиану Роналду, а второй матч и вовсе не имел для них никакого значения. В конце концов, ЦСКА сам минувшим летом здорово изменился. Гончаренко пришлось почти с нуля, без громких покупок, создавать команду. И он с этой задачей справился блестяще.

- Виктор Михайлович! Виктор Михайлович! - кричали болельщики ЦСКА в концовке встречи. К тому моменту стадион был почти пуст. И российских болельщиков, коих на трибунах было чуть больше 1500 человек, было слышно настолько хорошо, что коллега из газеты Marca не выдержал и спросил у меня: "А что они там орут?"

- Поддержка была фантастической, - отметил Гончаренко. - Слышал ли я, что болельщики скандировали мою фамилию? Если честно - нет. Я был сосредоточен на игре. Но мне очень приятно. Что касается матча, то у меня смешанные чувства. Дважды победить "Реал" и не выйти даже в Лигу Европы - это очень обидно.

Впечатлен был игрой ЦСКА легенда "Реала", бывший футболист "Анжи" Роберто Карлос. Пока Гончаренко стоял рядом с залом для пресс-конференции и ждал, когда с журналистами закончит общаться рулевой мадридцев Сантьяго Солари, Карлос подошел к нему, обнял и, показав большой палец, сказал: "Супер!". Виктор Михайлович засмущался. И по-испански ответил "спасибо".

В нынешней Лиге чемпионов ЦСКА сумел дважды обыграть действующего победителя турнира - мадридский "Реал"

Если подводить итоги группового этапа Лиги чемпионов, то в целом никаких сюрпризов он не преподнес. Все записные фавориты прошли дальше. Главным разочарованием, пожалуй, стало выступление "Интера". Один из лидеров итальянского чемпионата начал с двух побед подряд, но затем провалился. И позволил "Тоттенхэму" опередить себя. Ну а вчера определились последние участники плей-офф второго по престижу клубного турнира континента - Лиги Европы. Из российских команд досрочно путевку в следующий раунд оформил "Зенит". Присоединиться к нему могли "Спартак" и "Краснодар", сыгравшие вечером в четверг с "Вильярреалом" и "Севильей" соответственно. Результаты этих встреч стали известны после подписания номера "РГ" в печать.

Кто вышел в плей-офф Лиги чемпионов