Еврокомиссия разрешит Франции превысить дефицит бюджета

Еврокомиссия намерена предоставить Франции два года для снижения дефицита бюджета до трех процентов, как того требуют нормы ЕС в связи с экономическими потерями из-за выступлений "желтых жилетов", сообщает газета Tagesspiegel.

"Ограниченное на временной основе и в порядке исключения отклонение от нормы возможно. Еврокомиссия может быть гибкой, но в рамках правил", - заявил еврокомиссар по экономике и финансам Пьер Московичи. По его словам, эксперты пока не знают деталей бюджета Франции, однако известно, что французское правительство пошло на значительные уступки населению, в том числе в вопросе повышения минимальной оплаты труда. В этой связи потребуется дополнительное время для ликвидации новой задолженности.

Московичи считает, что нельзя сравнивать ситуацию во Франции и Италии, которая третий год подряд нарушает бюджетные установки Евросоюза. Поэтому итальянцы уже сегодня должны принять меры для устранения недочетов в бюджетной политике. Решение Еврокомиссии по Франции вызвало недовольство в Германии. Брюссель не предоставил конкретные обоснования своего решения, полагает председатель фракции СДПГ в бундестаге Карстен Шнайдер.

"Мы наблюдаем такое развитие событий с большим недовольством. Однако исходим из того, что Франция разумно воспользуется предоставленным для консолидации бюджета временем", - отметил со своей стороны вице-председатель фракции ХДС/ХСС Ральф Бринкхаус. Жесткой критике позицию ЕС подверг глава Немецкого федерального банка Йенс Вайдман. Он отметил, что для устранения кризиса в еврозоне было принято решение ужесточить фискальную политику. "Однако от этих намерений, по всей вероятности, ничего не осталось", - сожалеет финансист.