Более 38 миллионов рублей с 2016 года по настоящее время перевела "группа поддержки" из России воюющим в Сирии боевикам.

Как сообщили корреспонденту "РГ" в Центре общественных связей ФСБ России, крупномасштабная операция по задержанию подозреваемых в финансировании терроризма прошла 11 декабря на территории Москвы, Чечни, Ингушетии и Дагестана. Операция проводилась совместно силами сотрудников ФСБ, Следственного комитета России и Росгвардии. Всего было задержано 7 человек. Как отметили в ЦОС ФСБ, во время обысков было обнаружено и изъято большое количество банковских карт, задействованных в финансировании терроризма, экстремистская литература, инструкции для приобретения средств экипировки и телефонных сим-карт. Эта группа, по данным следствия, занималась финансовой подпиткой боевиков запрещенных в России международных террористических организаций "Исламское государство" и "Джебхат ан-Нусра".

Как рассказали корреспонденту "РГ" в ФСБ, приверженец радикального ислама И.С. Ахмеднабиев, известный в кругах боевиков как Абу Умар Саситлинский, под видом благотворительности организовал широко разветвленную законспирированную сеть финансовой поддержки террористов. Сам Абу Умар сейчас скрывается за границей и объявлен в международный розыск.

По данным российской спецслужбы, злоумышленники размещали реквизиты банковских карт и различных платежных систем в соцсетях и чатах интернет-мессенджеров, где велась массированная идеологическая обработка пользователей. По данным ФСБ, так называемые благотворительные фонды "Мухаджирун" и "Сальсабиль" под предлогами строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам получали, обналичивали и передавали собранные деньги террористам.

Под видом строительства мечетей и помощи малоимущим мусульманам члены группы получали, обналичивали и передавали собранные деньги террористам

В состав этой группы входили российские граждане - родственники одиозного международного террориста М.Ш. Саидова - позывной "Амир Якуб". Он в настоящий момент задержан в Турции за терроризм. А также бывшие участники бандгрупп Арби Бараева, который был нейтрализован в 2001 году в Чечне, и Беслана Махаури, который был нейтрализован в 2015 году в Ингушетии.

Безналичные переводы от членов группы поступали в адрес находящихся в Сирии в составе боевых подразделений "Исламского государства" двух российских гражданок. Они также разыскиваются за финансирование терроризма и участие в деятельности террористических структур.