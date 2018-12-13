ГАИ закупило около 22 тысячи планшетов, с помощью которых водителей можно опознать по фотографиям. Если навести камеру на человека, система покажет, если у того водительские права.

Об этом вчера сообщил глава ГИБДД Михаил Черников на семинаре по вопросам дорожной безопасности. По его словам, пока система работает в тестовом режиме.

"Планшеты сегодня уже розданы по территориям, - рассказал Михаил Черников. - Программный продукт сделан таким образом, что в тестовом режиме мы уже можем сфотографировать водителя и увидеть выгрузку информации по нему, его историю, все вопросы, которые ему предъявляются при дорожном движении. Этих планшетов 21,7 тыс. на данный момент".

Кроме того, в будущем планируется определить формат электронных водительских удостоверений. Глава ГИБДД отметил, что это не означает полного упразднения бумажных копий документов.

"Понятно, бумажные документы будут как юридически значимые, но при движении можно будет использовать в электронном виде", - сказал он.

Так что водителю будет достаточно возить с собой планшет или хранить электронную копию на телефоне. Тем более что инспектор ГАИ в любом случае сможет установить личность человека по фотографии.

Еще Госавтоинспекция задумалась о введении в автошколах России курса первой медицинской помощи для кандидатов в водители. По словам Михаила Черникова, такие занятия могли бы проводить профессиональные медики.

"Сегодня, к сожалению, оказывается первая медицинская помощь не столь своевременно, как хотелось бы. Нам поступило предложение непосредственно в автошколах ввести специальный курс, который будут проводить медики с кандидатами в водители. После таких курсов начинающие водители могли бы правильно оказать помощь на месте ДТП", - рассказал он.

В будущем году планируется определить формат электронных прав, возить бумажные не потребуется

При этом ГИБДД необходим электронный доступ к данным об алкогольной и наркотической зависимости у водителей. Как подчеркнул Михаил Черников, ГАИ важно иметь возможность своевременно получить информацию, что автомобилем управляет человек, которому это противопоказано.

"Нам необходимо видеть и знать, кто управляет транспортным средством. Зачастую, это те лица, которые по своим психофизиологическим свойствам не могут этого делать - у нас есть стоящие на учете нарко- и алкозависимые. Мы сегодня не имеем права доступа к таким данным и соответствующим образом не можем повлиять на участие таких людей в дорожном движении. Это становится опасным", - говорит глава ГИБДД.

Он выразил надежду, что ГИБДД и минздрав смогут разработать приемлемую форму обмена данными водителей. По его словам, обмен между ГИБДД и минздравом такими данными не нарушит прав людей и повысит безопасность на дорогах. В европейских странах полиция имеет доступ к соответствующим медицинским данным.

"Мы недавно были в Швеции, там соответствующая база общедоступна для полиции. То есть когда они видят, что тот или иной гражданин по своим медицинским показателям не может управлять транспортным средством, они прекращают право управления", - рассказал Михаил Черников.

В России получить такие сведения, по его словам, можно только в исковом порядке. То есть через суд.